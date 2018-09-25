Kadıköy’de 3 liralık futbol
Skor 1-1’e geldikten sonra defans güvenlikleri kayboldu, orta sahalar jet hızıyla geçildi ama kazanmak için değil maçı yenilmeden bitirmek için oynayan iki takım oyuncuları muratlarına erdiler!
BU ne ya? Nasıl futbol bu? Türkiye’nin en büyük takımlarından ikisi oynuyor ve oynayanlar dahil izleyenler de yoruluyor. beIN Sports yayın haklarını, doların 6.30’a geldiği sırada 3.30’a bağlamakta çok haklı vallahi. Katarlılar “Bu futbol 3 liralık” dedi, TFF ve kulüplerimiz kabul etti. Fenerbahçe için hayati öneme haiz bir maçta futbolcuların, taraftarın yüksek beklentisiyle baskı altına girmemesi mümkün değil. Beşiktaş’ın ürkek, korkak ve pas kaybı yüksek oyunu ilk yarı Fenerbahçe’ye etkili olma şansı verdi. Bir de Ayew’in kaçırdığı ve Hasan Ali’nin direkte patlayan topu gol olsa belki maçın kaderi ilk yarıda değişecekti.
Fenerbahçe Beşiktaş’a üstün oynarken ve gol atamazken 39’da Beşiktaş iki pasta golü buldu ve ilk yarıyı önde bitirdi. İkinci yarıda bu sefer Beşiktaş iyi oynarken Fenerbahçe Ayew’le golü buldu. Skor 1-1’e geldikten sonra defans güvenlikleri kayboldu, orta sahalar jet hızıyla geçildi, defansta iki takım da az adamla yakalandı ama kazanmak için değil maçı yenilmeden bitirmek için oynayan iki takım oyuncuları muradına erdi.
‘FAKE’ SANTRAFOR!
Güneş teknik direktör olarak Kadıköy’e 20 defa gelip 15’ini kaybedip aldığı 5 beraberlik sonrasında dün yine siftah peşinde değildi. Hesaplar yenilmemek üzerine yapılmış, santrforsuz bir takım sahaya sürülmüş, ön libero Atiba önünde Oğuzhan ve Tolgay’a ‘8 numara’ pozisyonu verilmiş, 10 numara oynayacak Ljajic kenarda bekletilmiş ve Lens, Quaresma, Babel’in de katıldığı 6’lı bir orta saha kurgusuyla oyuna başlanmıştı. Güneş’in Babel’i santrfor oynatıyor görüntüsü bir ‘fake’ti. Gomez, Aboubakar ve Cenk’in gidişiyle takımda kalan 3 forvete güvenmiyor muydu Güneş? Bence orta sahada 6 adam tutarak maçı sağlama almak istiyordu. Barcelona’lı Xavi “Gündelik hayatta bile sağa sola bakarak boşluk arıyorsunuz” diyerek ince pasların boşluktaki kıymetine atıf yapmıştı. Adem Ljajic gibi bir boşluk uzmanıyla maça başlamamak sadece yenilmeme hesaplarının bir tercihi olabilirdi.
Zevksiz ruhsuz maçta Beşiktaş’ta Babel, F.Bahçe’de Hasan Ali Kaldırım maçın adamıydı. Bu skor maçın hakkıydı. İki taraf da kaybeden oldu.
F.BAHÇE’DE HAYALDİ BEŞİKTAŞ’TA RUH OLDU
F.BAHÇE: “Ata eyer gerek, eyere er gerek” der atalarımız. Cocu lider değil, eyerin eri değil. F.Bahçe’deki gelişimi yönetecek kişi değil. Takımda uyum yok. Futbolcuların heyecanı yok. Aldıkları Slimani dışındaki hiçbir futbolcu F.Bahçe’nin oyuncusu değil.
BEŞİKTAŞ: Babel profesyonel, Karius tamam, Atiba bu yaştan sonra ne kadar hazır olur bilinmez... Oğuzhan, Sosa’nın yanındaki günleri arıyor. Quaresma bir de derbi maçında oynasa da görsek. Lens F.Bahçe’de hayaldi, Beşiktaş’ta ruh oldu.
MAÇIN ADAMI: HASAN ALİ
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