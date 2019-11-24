İyi oynamadan kazanmaya devam

İlk 3 deplasman maçını kaybeden ve 10 gol yiyen Beşiktaş, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Başakşehir’de uyguladığı sistemin, modelin Beşiktaş’ta olmayacağını biraz geç de olsa fark etti Abdullah Avcı. Hiçbir aksaklık kendi kendine düzelmez, yolunda gitmeyen hiçbir iş kendiliğinden yoluna girmez. Avcı, sonunda kendi istediği pas oyunundan vazgeçti. İki ön liberolu oyun anlayışı Beşiktaş’a galibiyetle getirdi ama taraftarın gönlünde huzur getirmedi. Dün ilk 30 dakika sürklase olan Beşiktaş’ı, ilk 20 dakika şut atamayan Kartal’ı, rakibin konsantrasyonuna uzun süre esir düşen Beşiktaş’ı kabul etmiyor taraftar. Ljajic’in haline bakın. Rebocho, Elneny, Diaby’ye not verin, ne yapıyor diye? Sıfır, yine sıfır. Avcı’nın kadrosu nitelik olarak Konya’dan iyidir. Ama heyecan, kazanma hırsı, mücadele arzusu hiçbir zaman böylesine düşük olmamalı.

GOL ‘GELİYORUM’ DEDİ

5 maçtır kazanamayan Konyaspor, müthiş bir konsantrasyonla başladı maça. Daha 3. dakikada Milosevic’le golü buldular ama VAR uyarısıyla Aydınus ofsayt pozisyonundaki Ömer’in Karius’un görüşünü engellediğine karar verdi. Konya’da, böyle yüksek motivasyonların takım üzerindeki negatif etkileri mutlaka olacaktı, ikinci yarı başında başlayan bu etki 72. dakikada sonlandı. Avcı değişim ve gelişimin bir niyet işi değil, bir davranış ve disiplin işi olduğunu ve başarının böyle geleceğini mutlaka biliyor. Ama kazansa bile dünkü oyun içerisinde bazı oyuncularını Beşiktaş ruhunun içine katamıyor. Karius, Gökhan, Vida, Atiba, Burak ve Caner’e az emekle çok para hesabıyla gelenler Elneny, Diaby, Rebocho pek katılamıyor. Konya’nın temposu ikinci yarıda iyice düştü. 47 ve 56. dakikalarda girdiği pozisyonlardan sonuç alamayan Burak, adeta “Golle geliyorum” der gibiydi. 72. dakikada Konya savunması çıkarken kaybettiği topun faturasını ağır ödedi. Türk futbolunda adı gole en yakın olan Burak, bu hatayı affetmedi. Beşiktaş, artık oyunun hakimiydi. Zincir, en zayıf halkası kadar güçlüdür. Konya, yüksek motivasyonunun, mutlak kazanma arzusunun en yazık halkaları olduğunu 72. dakikada anladı. Ve basit bir top kaybıyla maçı kaybetti. Denizli maçındaki galibiyet resmi, dün Konya’da da çekildi. Son dakikalarda gelen goller ve 3’er puan. Bu Beşiktaş’ın kabul edeceği ve lig sonuna kadar seyredeceği bir tablo olmamalı. Beşiktaş daha diri ve sonuç odaklı ve güven veren bir takım istiyor.

AYKUT KOCAMAN YENİLDİ ANCAK ÜZÜLMEMELİ

Yüksek beklentilerin, futbolcuları yorduğu kesin. Ama Aykut Kocaman üzülmemeli. Çarpışan, kalbi büyük bir takımı var. Ve hele hele arkasında dün akşamki o müthiş Konya seyircisinin desteği olunca işler daha kolay olur. Avcı için de son haftalarda gelen galibiyetlerin ve puanların doygunluğu, ilk haftalardaki mağlubiyetlerin ve kayıpların durgunluğunu örtemiyor.