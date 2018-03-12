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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İlker YASİN Haftaya yetmez
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Sıradaki Haber:25 dakika büyük oynadılar

Yazarlar
12.03.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Haftaya yetmez

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

FENERBAHÇE kırılgan bir takım mı? Kırılgan kelimesi; zarar gördüklerinde güçsüzleşen insanları, nesneleri, organizasyonları tanımlar.

F.Bahçe bir anlamda kırılgan, doğru. Ama aynı zamanda çetin ve esnek... İki haftada 6 puan kaybedip, liderin 6 puan gerisine düştüğünde bile gücünü yitirmeden, zararlara ve negatif duruma karşı koyabiliyorlar.

Şampiyonluk için, 'tamam veya devam' niteliğinde bir maçtı. Berabere kalsa dahi, haftaya çıkacağı G.Saray maçının pek kıymet-i harbiyesi olmayacaktı. Ama Fenerbahçe bu hâletiruhiyede başlamadı maça. Tekrar kaleye dönen ve futbolumuzda haksızlıklara direnen(!) tek kaptan kaleci Volkan, eğer 5. dakikada Boutaib ve 19'da Mina'nın gollük şutlarını kurtarmasa Fenerbahçe, Malatya'da dün şampiyonluğa havlu atardı.

VOLKAN 'DUR' DEDİ

İlk 25 dakikalık Malatya fırtınasını, Volkan'ın direnciyle atlattı Fenerbahçe. 34. dakikada klasik film vizyona girdi. Duran toplardan gol yeme hastalığı Malatya'da, gol atma ustalığı da Fenerbahçe'deydi. F.Bahçe iyi yaptığı işi yaptı, uzun adamları korner organizasyonu için rakip ceza sahasına çıkardı. Önce Topal ve finalde de Roman Neustadter işi bitirdi. F.Bahçe öne geçti.

İkinci yarı, Malatya için risklerin alındığı, Fenerbahçe için kontra fırsatlarının yaratıldığı bölüm oldu. Malatya, Fener kalesini ablukaya aldığı sırada bir kontrada Fernandao kaleciyle karşı karşıya topu direğe nişanlarken, aynı dakikada Adem'in kafa vuruşunda Volkan'ın yine sahne alışı ve beraberliğe 'dur' deyişi, maçın akışında etkili oldu.

HERKESİN İŞİ ZOR!

Oyunun sonlarına doğru saldıran Malatya'yı kırmak için Ekici ve Valbuena gibi yıldızlara bakmamak Kocaman'ın felsefesi. Alper ve Giuliano'dan iki gol adamı yarattığı uzatmalarda F.Bahçe, Alper'in asisti ve Giuliano'nun vuruşuyla golü buldu. Dünkü futbol, G.Saray maçı için F.Bahçe'ye yetmez.

F.Bahçe, taraftarın beklediği, daha doğrusu tarihin herkese ezberlettiği; atak, basan, gol arzusuyla yanan futbolu oynamadıkça kulüpte başkandan hocaya, futbolcudan malzemeciye herkesin işi çok zor.

MAÇIN ADAMI: VOLKAN DEMİREL

Kalesinde kurtardığı 3 mutlak gol dışında bir libero gibi oyun okuması ve özgüveniyle arkadaşlarını motive etmesi, maçın Fenerbahçe'ye gelmesindeki en önemli etkendi.

İlker YASİN
İlker YASİN
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