Haftaya yetmez
FENERBAHÇE kırılgan bir takım mı? Kırılgan kelimesi; zarar gördüklerinde güçsüzleşen insanları, nesneleri, organizasyonları tanımlar.
F.Bahçe bir anlamda kırılgan, doğru. Ama aynı zamanda çetin ve esnek... İki haftada 6 puan kaybedip, liderin 6 puan gerisine düştüğünde bile gücünü yitirmeden, zararlara ve negatif duruma karşı koyabiliyorlar.
Şampiyonluk için, 'tamam veya devam' niteliğinde bir maçtı. Berabere kalsa dahi, haftaya çıkacağı G.Saray maçının pek kıymet-i harbiyesi olmayacaktı. Ama Fenerbahçe bu hâletiruhiyede başlamadı maça. Tekrar kaleye dönen ve futbolumuzda haksızlıklara direnen(!) tek kaptan kaleci Volkan, eğer 5. dakikada Boutaib ve 19'da Mina'nın gollük şutlarını kurtarmasa Fenerbahçe, Malatya'da dün şampiyonluğa havlu atardı.
VOLKAN 'DUR' DEDİ
İlk 25 dakikalık Malatya fırtınasını, Volkan'ın direnciyle atlattı Fenerbahçe. 34. dakikada klasik film vizyona girdi. Duran toplardan gol yeme hastalığı Malatya'da, gol atma ustalığı da Fenerbahçe'deydi. F.Bahçe iyi yaptığı işi yaptı, uzun adamları korner organizasyonu için rakip ceza sahasına çıkardı. Önce Topal ve finalde de Roman Neustadter işi bitirdi. F.Bahçe öne geçti.
İkinci yarı, Malatya için risklerin alındığı, Fenerbahçe için kontra fırsatlarının yaratıldığı bölüm oldu. Malatya, Fener kalesini ablukaya aldığı sırada bir kontrada Fernandao kaleciyle karşı karşıya topu direğe nişanlarken, aynı dakikada Adem'in kafa vuruşunda Volkan'ın yine sahne alışı ve beraberliğe 'dur' deyişi, maçın akışında etkili oldu.
HERKESİN İŞİ ZOR!
Oyunun sonlarına doğru saldıran Malatya'yı kırmak için Ekici ve Valbuena gibi yıldızlara bakmamak Kocaman'ın felsefesi. Alper ve Giuliano'dan iki gol adamı yarattığı uzatmalarda F.Bahçe, Alper'in asisti ve Giuliano'nun vuruşuyla golü buldu. Dünkü futbol, G.Saray maçı için F.Bahçe'ye yetmez.
F.Bahçe, taraftarın beklediği, daha doğrusu tarihin herkese ezberlettiği; atak, basan, gol arzusuyla yanan futbolu oynamadıkça kulüpte başkandan hocaya, futbolcudan malzemeciye herkesin işi çok zor.
MAÇIN ADAMI: VOLKAN DEMİREL
Kalesinde kurtardığı 3 mutlak gol dışında bir libero gibi oyun okuması ve özgüveniyle arkadaşlarını motive etmesi, maçın Fenerbahçe'ye gelmesindeki en önemli etkendi.
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