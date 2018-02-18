Haftaya bu futbol yetmez

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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- İlk yarının bitimine 7 dakika kala Alanya’nın 8 şutundan 4 tanesi kaleyi bulmuş ve Kameni iki mutlak golü önlemişti. Bu sürede Fenerbahçe sadece iki şut atmış ve bunların ikisini de gol yapmıştı.
- Oyun kalitesiyle ilk yarı denkti ve skor 2-2 olmalıydı. İkinci yarıya 2-0 yenik başlayan Alanyaspor, Fenerbahçe gibi ofansif oynamaya, rakip sahada kalmaya ve gol aramaya başlayınca kendi kalesinde de birçok gol pozisyonları verdi. İlk yarıdan daha farklı bir Fenerbahçe görüntüsü ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin daha aktif ve zevk veren futbola dönmesinde Alanyaspor’un da açık futbolunun etkisi vardı.
ALAN VE ZAMAN
- Futbolda alan ve zaman değerli... Kazanma hırsı tam olan Fenerbahçe kendi sahasından ayağa paslı ve hızlı gelişlerle rakip kaleye çabuk gitti. Özellikle sağ kanatta agresif, ileri geri koşan Aatıf ve hemen arkasında maçın kaderine etki eden isimlerden Isla, serbest oynayan kreatif Valbuena ve kaleci Kameni takımın en iyileriydi.
- Fenerbahçe’nin ikinci golünde ofsayt vardı. 51. dakikada Fernandao’nun vuruşunda gol çizgisini geçip yere vurarak falso alan ve dışarı çıkan topun kararı bence kesinlikle gol olmalıydı.
VALBUENA OLMALI
- Hatırlayanlar vardır, iki sezon önce Fenerbahçe kadrosunda bekler Gökhan-Caner, stoperler Alves-Kjaer-Kadlec, orta sahada Diego-Meireles, hücumda Volkan Şen-Nani-Robin van Persie vardı... Şimdi bunlar yoklar. Volkan, Mehmet Topal, Josef de Souza ve Fernandao hala takımda ama bu kadro, iki yıl önceki kadrodan iyi değil. Ancak hocaları Aykut Kocaman, daha gerçekçi. Bence Valbuena, Beşiktaş maçında ilk 11’de oynamalı. Neustadter-Neto ikilisi güven vermiyor. Skrtel bir an önce bu takıma dönmeli.
- Alanya, Vagner Love’ı satmanın bedelini ödeyecek gibi. Sonuç olarak F.Bahçe 2 farklı devre oynadı ama kalite olarak seyirciyi tatmin ettiği söylenemez. Bu futbol haftaya yetmez.
MAÇIN ADAMI: ISLA
- 3-0 kazanılan karşılaşmada “Bir bek oyuncusu maçın adamı olur mu?” demeyin. Isla her hafta yükselen grafiğiyle rakibi karşılayan olduğu kadar F.Bahçe gollerini de hazırlayan isimdi dün akşam.