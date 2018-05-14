Güneş, Buz’u eritti
BEŞ yıl kadar önce Fikret Orman, “Niang hiç gündemimizde yoktu. Devre arası, ‘Türkiye’yi istiyorum’ diye bir tweet attı ve uygun olduğu için alındı” demişti. Özellikle bugünün dünyasında transfer çok ciddiyet ister.
Beşiktaş artık o Beşiktaş değil. Ama daha yeni Lens’le, Love’la 4’er yıllık mukaveleler, Vida, Negredo ve Larin’le yapılan anlaşmalar, Beşiktaş’ın hedeflerine göre değil. Yeni sezon transferlerinde ince eleyip sık dokunmalı.
Devler Ligi şansını son maça taşımak isteyen Beşiktaş’la kümede kalma hesabını son maça bırakmak isteyen Osmanlı’nın maçında Güneş, Buz’u eritti. İlk yarı İrfan Buz dominanttı, 2. yarı Güneş ışığına ışık katıp Buz’u ateşin de ateşine attı.
EKSiKLERE RAĞMEN
- 5 savunmacıdan, 4’ü yok. Ortada Atiba, hücumda Q7 ve Negredo yok. Ligi 4. bitirirse Avrupa Ligi’ne 26 Temmuz’da ve 3. turdan başlayacak Beşiktaş’ın bu erken sezon açılışına ne Güneş, ne oyuncular, kimse razı olmayacak. Ama son hafta mucizeler olmazsa tablo bu...
İki takım da kazanmak istiyordu. Beşiktaş, Necip’i sol bek oynatarak, Lens ve Larin’i ilk 11’e koyarak Osmanlı’yı kontraya zorladı. Beşiktaş defansı arkasına iyi toplar atan Osmanlı, Medel’i 2 pozisyon hatasına zorlayınca, Serdar 2 gol attı.
Güneş 2. yarı uyandı. Necip’i ortaya, Lens’i defansın soluna, Pektemek ve Love’ı hücuma katarak galibiyet resmi çizdi. İkinci yarı bu değişikliklerle Oğuzhan’ın orta sahada, Lens’in savunmada ve Pektemek’in hücumdaki performansları arttı. Beşiktaş bu yılı 3 kupada yarışmanın baskısı ve stresle başa çıkamama sonunda kaybetti. Kırılma anı, Güneş’in Love’ı oyuna sokarken, Buz’un ise en tehditkâr oyuncusu Aminu’yu çıkarmasıydı. Osmanlı’nın işi artık mucizelere bağlı...
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