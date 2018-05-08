İki yıl üst üste takımı şampiyon yapan, Şampiyonlar Ligi’nde grubunu lider bitirip ülke puanına puan katan Güneş’in iki maçta silinebilecek biri olmadığını haykırdı tribünler.

Evrende iki yüz milyar civarında galaksi ve 10(21) (10.000.000.000.000.000.000.000) tane ‘Güneş’ varmış. Ama türk futbolunda gerçek anlamda sadece bir Güneş var. Şenol Güneş...

Kişiliği, eğitimciliği, felsefi yönütyle futbolumuzdaki değişimlere ve de yozlaşmaya en iyi bakanlardan biridir. “Bu dünyada küçük yeşler yoktur. Bakmsını bilen göz için her şeyin bir anlamı vardır” derler. Maç öncesi yayıncı kuruluşun sorusuna verdiği cevapta bakmasını bilen gözlere, gördüklerini değerlendiren bir tecrübeye sahip ve her şeyin farkında olduğunu çok güzel ifade etti.

Lider Galatasaray’ın 4, önündeki Fenerbahçe ve Başakşehir’in 1’er puan gerisinde olan Beşiktaş’ın hep kazanmaktan başka çaresi yok. Evinde her zamanki gibi paslı, rakip alanda oynayan ve futbolun içine artistiği de katan futbol anlayışını sürdürdü Beşiktaş. Quaresma liderliğinde ilk yarı iki muhteşem golle kapandı.

EL BOMBASI TOSIC

Quaresma’nın 32’de Tosic’e attırdığı golde yaptığı ortaya ve Adriano’nun müthiş şutuyla gelen gole şapka çıkarmamak mümkün değil. İlk yarı Beşiktaş kalesine sadece bir şut atan Kayserispor’da Sumudica’nın ligin ilk yarısında şişen balonu patlamış gibiydi. Beşiktaş savunmasının attığı goller ve yaptığı asistlerle (12 gol, 16 asist) gösterdiği performans ortada. Ancak o savunmada Tosic tam bir el bombası gibi. Dün takımını 10 kişi bırakması böyle bir tecrübeye yakışmadı doğrusu.

Seyirci git demeden Beşiktaş’ı bırakmayacağını ifade eden Şenol Güneş dün 100. maçında 67. galibiyetini aldı. Az şey değil... Eğer Cenk kalsaydı veya Love ve Negredo mazilerine yakışan golleri atmış olsaydı Beşiktaş’ın şampiyon olması işen bile değildi.

Şunu kabul edelim 3 kulvarda var olan Beşiktaş’ın yeni sezonda yaşlı kadrosunu gençleştirmesi, veteranları ve emeklileri göndermesi şart. Beşiktaş artık son 2 maçı kazanıp rakiplerinin ne yapacağını bekleyecek. Ama Güneş yola devam edecek.

MAÇIN ADAMI: MEDEL

Tam bir profesyonel. Beşiktaş’ın bu sezon en büyük transferi. Çalışkan, görev adamı ve de her yerin adamı. Her zamanki gibi sahada kusursuz oynadı.