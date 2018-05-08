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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.05.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

Güneş

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

MAÇIN başında, içinde, sonunda Şenol Güneş’e büyük taraftar desteği vardı.

İki yıl üst üste takımı şampiyon yapan, Şampiyonlar Ligi’nde grubunu lider bitirip ülke puanına puan katan Güneş’in iki maçta silinebilecek biri olmadığını haykırdı tribünler.

Evrende iki yüz milyar civarında galaksi ve 10(21) (10.000.000.000.000.000.000.000) tane ‘Güneş’ varmış. Ama türk futbolunda gerçek anlamda sadece bir Güneş var. Şenol Güneş...

Kişiliği, eğitimciliği, felsefi yönütyle futbolumuzdaki değişimlere ve de yozlaşmaya en iyi bakanlardan biridir. “Bu dünyada küçük yeşler yoktur. Bakmsını bilen göz için her şeyin bir anlamı vardır” derler. Maç öncesi yayıncı kuruluşun sorusuna verdiği cevapta bakmasını bilen gözlere, gördüklerini değerlendiren bir tecrübeye sahip ve her şeyin farkında olduğunu çok güzel ifade etti.

Lider Galatasaray’ın 4, önündeki Fenerbahçe ve Başakşehir’in 1’er puan gerisinde olan Beşiktaş’ın hep kazanmaktan başka çaresi yok. Evinde her zamanki gibi paslı, rakip alanda oynayan ve futbolun içine artistiği de katan futbol anlayışını sürdürdü Beşiktaş. Quaresma liderliğinde ilk yarı iki muhteşem golle kapandı.

EL BOMBASI TOSIC
Quaresma’nın 32’de Tosic’e attırdığı golde yaptığı ortaya ve Adriano’nun müthiş şutuyla gelen gole şapka çıkarmamak mümkün değil. İlk yarı Beşiktaş kalesine sadece bir şut atan Kayserispor’da Sumudica’nın ligin ilk yarısında şişen balonu patlamış gibiydi. Beşiktaş savunmasının attığı goller ve yaptığı asistlerle (12 gol, 16 asist) gösterdiği performans ortada. Ancak o savunmada Tosic tam bir el bombası gibi. Dün takımını 10 kişi bırakması böyle bir tecrübeye yakışmadı doğrusu.

Seyirci git demeden Beşiktaş’ı bırakmayacağını ifade eden Şenol Güneş dün 100. maçında 67. galibiyetini aldı. Az şey değil... Eğer Cenk kalsaydı veya Love ve Negredo mazilerine yakışan golleri atmış olsaydı Beşiktaş’ın şampiyon olması işen bile değildi.

Şunu kabul edelim 3 kulvarda var olan Beşiktaş’ın yeni sezonda yaşlı kadrosunu gençleştirmesi, veteranları ve emeklileri göndermesi şart. Beşiktaş artık son 2 maçı kazanıp rakiplerinin ne yapacağını bekleyecek. Ama Güneş yola devam edecek.

MAÇIN ADAMI: MEDEL
Tam bir profesyonel. Beşiktaş’ın bu sezon en büyük transferi. Çalışkan, görev adamı ve de her yerin adamı. Her zamanki gibi sahada kusursuz oynadı.

İlker YASİN
İlker YASİN
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