Golden önce ve golden sonra

Maçı Trabzon golünün öncesi ve sonrası diye ikiye ayırmak lazım. Yediği golden sonra savaşma kararı alan ve “Trabzon’dan puansız ayrılmayacağım” diyen, safraları Feghouli, Lemina ve Belhanda’yı çıkarıp Jimmy, Emre Mor gibi oyuncuları sahaya süren Galatasaray 3-0 kaybedebileceği bir maçtan beraberlikle ayrıldı.

Dün akşam Lemina radarımdaydı. Başakşehir ve Brugge maçlarındaki performansını nereye taşıyacak diye... Ve tekrar başa döndü Lemina... Feghouli ve Belhanda’nın performansları vasatı aştığında Galatasaray her maçı kazanır düşüncesindeydim ama veteran görüntüleri ile bu iki yine ruhsuz ve takım aidiyetinden uzaktı.

“Trabzonspor Abdulkadir Parmak’ı mı Galatasaray Babel’i mi daha çok arayacak” dedim maç öncesinde. Galatasaray Babel’i daha çok aradı. Tecrübe, tutucu ve korkak yapar, hayal ettirmez, anda ve gelecekteki tehlikelerle baş etmek, geçmişin bilgeliği ile değil hayal gücü ile gerçekleşir. Terim maç öncesinde “Kalan 5 maçta 15 puana talibiz” dedi ama oyuna söylediklerini tekzip eden kontrollü ve savunma hesaplı bir zihniyetle başladı.

RİSK ALAN TRABZON’DU

4-6-0 düzeninde santrforsuz oynayan Galatasaray’ın kazanmaya odaklı ilk yarıda sadece bir pozisyonu vardı. Trabzon kazanmayı çok isteyen, risk alan taraftı. İki takımın da çok top kaybı yaptığı, pas alışverişlerinin tatmin edici olmadığı ilk yarı beklentilerin altında bir futbola sahip oldu. Kuşku yok ki bir hesap kitap maçıydı ve 50. dakikaya kadar kontrol ve denge ön plandaydı. Sosa’nın frikik atışında Sörloth’la gelen kafa golüyle oyunun şekli tam anlamıyla değişti.

Trabzon Ekuban ve Sörloth’la az adamla yakalanan Galatasaray savunmasının arkasına sızıyor ve fark yaratacağı golleri üst üste kaçırıyordu. Ekuban bordo mavili ekibe, Jimmy, Emre Mor ve son anlarda stoperden santrfora alınan Donk Galatasaray’a pozitif katkı veriyordu. Terim yenilmek istemiyordu. 3-0 kaybetmekle 1-0 arasında fark yoktu. Ünal Karaman kaçırdıkları gollerin faturasının skora yansıyacağını herhalde göz ardı etmişti. 90’da Galatasaray’ın bütün riskleri alarak geldiği anda Nagatomo skoru eşitlerken Trabzon uzatma dakikalarında yine galibiyet şansını Sörloth ve Ekuban’la değerlendiremedi. Ünal Karaman’ın 50’den sonraki Galatasaray’ı durdurmada bir formül bulamayışı kabul edilemez.

ALTIN KURAL: ATAMAYANA ATARLAR

Futbolda genel kural: Atamayana atarlar ve 1-0 yenilgiyle 3-0’lık mağlubiyetin bir farkı yoktur. Terim 50. dakikadan sonra aldığı risklerle 1 puanla İstanbul’a dönüyor ... Ama oyunun üstünlüğüne paralel galibiyet Trabzonspor’un olmalıydı.