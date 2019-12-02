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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Golden önce ve golden sonra

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

Trabzonspor 50'den sonra geri çekilip beraberliğe davetiye çıkardı.

Maçı Trabzon golünün öncesi ve sonrası diye ikiye ayırmak lazım. Yediği golden sonra savaşma kararı alan ve “Trabzon’dan puansız ayrılmayacağım” diyen, safraları Feghouli, Lemina ve Belhanda’yı çıkarıp Jimmy, Emre Mor gibi oyuncuları sahaya süren Galatasaray 3-0 kaybedebileceği bir maçtan beraberlikle ayrıldı.

Dün akşam Lemina radarımdaydı. Başakşehir ve Brugge maçlarındaki performansını nereye taşıyacak diye... Ve tekrar başa döndü Lemina... Feghouli ve Belhanda’nın performansları vasatı aştığında Galatasaray her maçı kazanır düşüncesindeydim ama veteran görüntüleri ile bu iki yine ruhsuz ve takım aidiyetinden uzaktı.

“Trabzonspor Abdulkadir Parmak’ı mı Galatasaray Babel’i mi daha çok arayacak” dedim maç öncesinde. Galatasaray Babel’i daha çok aradı. Tecrübe, tutucu ve korkak yapar, hayal ettirmez, anda ve gelecekteki tehlikelerle baş etmek, geçmişin bilgeliği ile değil hayal gücü ile gerçekleşir. Terim maç öncesinde “Kalan 5 maçta 15 puana talibiz” dedi ama oyuna söylediklerini tekzip eden kontrollü ve savunma hesaplı bir zihniyetle başladı.

RİSK ALAN TRABZON’DU

4-6-0 düzeninde santrforsuz oynayan Galatasaray’ın kazanmaya odaklı ilk yarıda sadece bir pozisyonu vardı. Trabzon kazanmayı çok isteyen, risk alan taraftı. İki takımın da çok top kaybı yaptığı, pas alışverişlerinin tatmin edici olmadığı ilk yarı beklentilerin altında bir futbola sahip oldu. Kuşku yok ki bir hesap kitap maçıydı ve 50. dakikaya kadar kontrol ve denge ön plandaydı. Sosa’nın frikik atışında Sörloth’la gelen kafa golüyle oyunun şekli tam anlamıyla değişti.

Trabzon Ekuban ve Sörloth’la az adamla yakalanan Galatasaray savunmasının arkasına sızıyor ve fark yaratacağı golleri üst üste kaçırıyordu. Ekuban bordo mavili ekibe, Jimmy, Emre Mor ve son anlarda stoperden santrfora alınan Donk Galatasaray’a pozitif katkı veriyordu. Terim yenilmek istemiyordu. 3-0 kaybetmekle 1-0 arasında fark yoktu. Ünal Karaman kaçırdıkları gollerin faturasının skora yansıyacağını herhalde göz ardı etmişti. 90’da Galatasaray’ın bütün riskleri alarak geldiği anda Nagatomo skoru eşitlerken Trabzon uzatma dakikalarında yine galibiyet şansını Sörloth ve Ekuban’la değerlendiremedi. Ünal Karaman’ın 50’den sonraki Galatasaray’ı durdurmada bir formül bulamayışı kabul edilemez.

ALTIN KURAL: ATAMAYANA ATARLAR

Futbolda genel kural: Atamayana atarlar ve 1-0 yenilgiyle 3-0’lık mağlubiyetin bir farkı yoktur. Terim 50. dakikadan sonra aldığı risklerle 1 puanla İstanbul’a dönüyor ... Ama oyunun üstünlüğüne paralel galibiyet Trabzonspor’un olmalıydı.

 

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İlker YASİN
İlker YASİN
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