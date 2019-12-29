Geride kalan 16 hafta neredeydiniz?

Terim’in haftalardır depresif, mutsuz halini yadırgamamak lazım. Ama hocanın dün maça başlarken iki veteran Belhanda ve Babel’i kulübede tutması, ligin devre arasında çok kökten hamleler yapacağının işaretiydi. Mesaj yerini bulmuş G.Saraylı futbolcular özellikle ilk yarıda kendi kimliklerine bürünmüştü.

LEMINA YILDIZLAŞTI

İlk yarı itibarıyla sarı kırmızılı ekip sezonun en iyi futbolunu oynadı. Lemina defansın önünde yıldızlaştı, ataklarda başlangıç noktası oldu ve hemen önündeki Seri bile koşmaya başladı. Uzun zamandır takım halinde oynamayı unutmuş G.Saray, bloklar arasındaki mesafeyi kısaltıp iki bekini sürekli hücuma çıkarıp, Falcao’nun arkasına, gezgin ikinci santrfor Taylan’ı takıp farklı, arzulu bir futbol ortaya koydu. İlk defa böyle gayretli gördüğüm Feghouli’nin kaçırdığı goller olmasa, G.Saray ilk yarı skoru 5’e de 6’ya da getirirdi.

TERİM BÜYÜ MÜ YAPTI?

Sol kenarda Ömer Bayram’ın bitmez enerjisi, Nagatomo’nun durmak bilmeyen gol hamleleri ile G.Saray dün tam anlamıyla bir takımdı.Peki neden 17. haftayı bekledi bu takım? 16 maçta 18 gol atabilen G.Saray dün geceye nasıl beş gol sığdırdı? Bu takımı uyandıran, ayağa kaldıran neydi, yoksa Terim büyü mü yaptı? Yani G.Saray dün akşam yaptığını geride kalan 16 haftada niye yapamadı? Falcao tam hazır değil. Dün attığı iki gol onun için önemli. Fizik olarak güçlendiği ve maç eksiğini giderdiği anda çok gol atacak gibi. Ve hemen gerisinde oynayan dinamik, genç Taylan hareketli oyunuyla, rakip savunmanın dengesinin bozulmasında dün çok başarılıydı. İkinci yarı kronik G.Saray hastalığı başladı. İlk yarı harcanan müthiş efor futbolcuları yormuş ve yağmurdan ağırlaşan sahada 3-0’ı bulan G.Saray oyuncularının tempoyu rölantiye almasına neden olmuştu. Sahanın en iyi isimlerinden biri lemina’ydı. Özellikle ikinci yarı defans hamlelerinde çok başarılıydı.

BEKLENEN 'OCAK' GELDİ

Lemina ve Seri böyle oynarsa, Falcao’nun yanına bir partner alınırsa orta alana mesafe kat eden görüş açısı geniş bir virtüöz bulunursa G.Saray şampiyonluk potasının asla dışında kalmaz. 10 haftadır kazanamayan Antalya dün açık futbolu tercih etti. Teknik direktör Tomas, diego, Aatıf, Serdar, Cissokho ve Charles gibi as oyuncularından umudunu kesmiş olacak ki ligin ikinci yarısına inanmış genç bir kadro ile götürmek niyetinde. Sözün özü G.Saray dün zirveden kopmayacağının işaretini verdi ve Terim’in beklediği ‘ocak’ ayı geldi. Dünkü futbolu görünce sormamak mümkün değil, 16 hafta neredeydiniz.

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