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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Galibiyet Alanya'nın Hakkıydı

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

İlker Yasin yazdı...

Maçın skorunu, atamadıklarıyla Cisse ve kurtardıklarıyla Uğurcan ile Novak belirledi.

Trabzonspor, yedekleriyle beraber inanılmaz bir mücadele örneği verdi. Hiç kuşku yok ki ilk 11 oyuncusu 6 ismin yokluğu futbol kalitesi itibarıyla Trabzonspor’u sıradan bir takım haline getiriyordu.

Özellikle üçüncü bölgede bordo mavili ekibin en yaratıcı, en çok top kapan ismi ve kaptanı sosa’nın yokluğu ciddi bir sıkıntı.

Ve dün akşam bir başka kader anı, 25’te ev sahibi takımın orta sahada en etkili, mesafe kat eden, topu ileri taşıyan oyuncusu Abdülkadir parmak’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasıydı.

İlk 25 dakika birbirlerini tartan iki takım gol pozisyonu bulamadı. Abdülkadir’in atılmasıyla oyun inisiyatifi Alanya’ya geçti.

Maç sonuna kadar topa sahip olma, kaleye şut atma, isabetli pas, korner, ceza sahasına orta gibi tüm istatistiklerde Alanya üstündü. İlk yarı Cisse iki, Bakasetas bir mutlak pozisyondan yararlanamadı. Bu arada kaleci Uğurcan’ın kurtarışlarının da hakkını verelim.

İkinci yarıda Trabzonspor 10 kişiyle müthiş bir mücadele örneği verirken Alanya yine pozisyonlar bulan taraftı. Cisse iki mutlak pozisyonu değerlendiremezken kaleci Uğurcan ve Novak Trabzonspor’un galibiyetinde kritik müdahaleleriyle önemli rol oynadı.

DİRENCİ ARTIRAN GOL

58’de oyuna giren Campos, ceza sahasına inen topa eliyle müdahale edince verilen penaltıyı Hosseini gole çevirdi. Bu gol Trabzon’un direncini daha da artırdı.
Hakem Abdulkadir Bitigen, 80’de Fernandes’in dirseğiyle rakibin yüzüne yaptığı müdahaleye VAR’ın uyarısıyla yine penaltı kararı verirken Fernandes’i ikinci sarı karttan oyun dışı bıraktı. Hosseini penaltıda topu bu sefer kalecinin yattığı yere yollayınca bordo mavililer pasif ve mahkûm oynadıkları maçta farkı ikiye çıkarma şansını kaçırdı.

“Duygularınızı daima işinizin içine katın” derler. Dün Trabzon eksik kadrosuyla heyecanını, duygularını ve büyük mücadele gücünü işinin içine katmayı başardı.

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İlker YASİN
İlker YASİN
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