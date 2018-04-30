Galatasaray şampiyon gibi...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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30.04.2018 - 01:34, Son Güncelleme:

Galatasaray şampiyon gibi...

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

TÜRK futbolunda yabancı resitali...

11 yabancı ile maça başlayan G.Saray ve 9 yabancılı Beşiktaş... Premier Lig’i, La Liga’yı kıskandıracak, kendini zengin zanneden bir ülkenin şampiyonluk hesapları yapan takımları... Başakşehir’in Ankara’daki galibiyeti şu demekti; G.Saray kazanırsa şampiyon olur, beraberlikte Başakşehir ligi zirvede bitirir. Sistem böyle kurgulanmış.

DUVARA ÇARPTI!

- Artık mucizeler olmaz ve G.Saray mevcut gücünü kullanırsa şampiyon olur. Bu andan sonra G.Saray da, Terim de bunu noktalayabilecek güçte. Terim’in takıma verdiği motivasyon ve maç maç oyun taktiklerini kimse inkar etmemeli. Beşiktaş stres oyununu seven ve kazanmaya odaklı oyun anlayışıyla elinden geleni yaptı ama Terim duvarına çarptı. Asist krallığına soyunurken gol atmayı unutan veya golün nasıl yapıldığını hatırlamayan Negredo, 20. dakikada Muslera ile karşı karşıya kaldığında golü bulsa belki de maça önde başlayan Beşiktaş için çok şey farklı olacaktı.

iÇLER ACISI...

- Ama temel kuralın, “Atamayana atarlar” olduğu bir futbol sisteminde 3 dakika sonra G.Saray atağında Rodrigues, Nagatomo ve son vuruşu yapan Fernando’yla top ağlara giderken Beşiktaş defansının hâli içler acısıydı. Dört savunmacı, aralarına giren Fernando’ya bakmaktan ziyade birbirlerine bakıyordu.

- Özbek’in oluşturduğu bu takım, Terim’in de Özbek tarafından ekibe dahil edilmesiyle şampiyonluğun en büyük favorisi. Ve bu saatten sonra kaybetmeyeceği inancındayım. Güneş’in dünkü performansı, F.Bahçe ile yarıda kalan kupa maçının verdiği negatif tabloyu dağıtamadığının göstergesi. Ve bu tabloyla geride kalan haftalarda yürümek, gelecek haftaya 4. sırada başlamak, Beşiktaş’ın Avrupa’ya gitme şansını da azaltabilir. Onun için kupa yarı finalindeki rövanş maçı oynamakla oynamamak arasında büyük önem arz ediyor.

- Fırat Aydınus, hakemliğe başladığı günden bu yana sergilediği performansın dün de aynını sergiledi.

Anlayan anlar...

MAÇIN ADAMI: NEGREDO

- Eğer maçın ilk gol pozisyonunda 20. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığında topu ağlara gönderebilse maçın, Beşiktaş’ın ve şampiyonluğun kaderini değiştirebilecekti.

 

İlker YASİN
İlker YASİN
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