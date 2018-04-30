Galatasaray şampiyon gibi...
TÜRK futbolunda yabancı resitali...
11 yabancı ile maça başlayan G.Saray ve 9 yabancılı Beşiktaş... Premier Lig’i, La Liga’yı kıskandıracak, kendini zengin zanneden bir ülkenin şampiyonluk hesapları yapan takımları... Başakşehir’in Ankara’daki galibiyeti şu demekti; G.Saray kazanırsa şampiyon olur, beraberlikte Başakşehir ligi zirvede bitirir. Sistem böyle kurgulanmış.
DUVARA ÇARPTI!
- Artık mucizeler olmaz ve G.Saray mevcut gücünü kullanırsa şampiyon olur. Bu andan sonra G.Saray da, Terim de bunu noktalayabilecek güçte. Terim’in takıma verdiği motivasyon ve maç maç oyun taktiklerini kimse inkar etmemeli. Beşiktaş stres oyununu seven ve kazanmaya odaklı oyun anlayışıyla elinden geleni yaptı ama Terim duvarına çarptı. Asist krallığına soyunurken gol atmayı unutan veya golün nasıl yapıldığını hatırlamayan Negredo, 20. dakikada Muslera ile karşı karşıya kaldığında golü bulsa belki de maça önde başlayan Beşiktaş için çok şey farklı olacaktı.
iÇLER ACISI...
- Ama temel kuralın, “Atamayana atarlar” olduğu bir futbol sisteminde 3 dakika sonra G.Saray atağında Rodrigues, Nagatomo ve son vuruşu yapan Fernando’yla top ağlara giderken Beşiktaş defansının hâli içler acısıydı. Dört savunmacı, aralarına giren Fernando’ya bakmaktan ziyade birbirlerine bakıyordu.
- Özbek’in oluşturduğu bu takım, Terim’in de Özbek tarafından ekibe dahil edilmesiyle şampiyonluğun en büyük favorisi. Ve bu saatten sonra kaybetmeyeceği inancındayım. Güneş’in dünkü performansı, F.Bahçe ile yarıda kalan kupa maçının verdiği negatif tabloyu dağıtamadığının göstergesi. Ve bu tabloyla geride kalan haftalarda yürümek, gelecek haftaya 4. sırada başlamak, Beşiktaş’ın Avrupa’ya gitme şansını da azaltabilir. Onun için kupa yarı finalindeki rövanş maçı oynamakla oynamamak arasında büyük önem arz ediyor.
- Fırat Aydınus, hakemliğe başladığı günden bu yana sergilediği performansın dün de aynını sergiledi.
Anlayan anlar...
MAÇIN ADAMI: NEGREDO
- Eğer maçın ilk gol pozisyonunda 20. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığında topu ağlara gönderebilse maçın, Beşiktaş’ın ve şampiyonluğun kaderini değiştirebilecekti.
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