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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.11.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Galatasaray kazanmaya daha yakındı

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

İlker Yasin yazdı.

Maçın kalitesi ve heyecanı beklenenin altında kaldı. G.Saray santrforsuz oynamanın sıkıntısını yaşadı. Başakşehir en pasif oyunlarından birinde G.Saray deplasmanından galibiyetle dönüyor. Seri, Nzonzi, Belhanda gibi veteranları, Emre Mor, Jimmy gibi kişilik sorunları yaşayan yetenekli ve düşük performanslı oyuncuları ilk 11’e koymayan Terim’in, formayı aç, ekip ruhuna sadık, koşan, pres yapan Ömer, Emre Taşdemir ve Adem gibi oyuncularla başlaması hiç kuşku yok ki kilit oyuncuların sakatlığı yüzündendi. İskeletin kaleciden santrfora dört ismi Muslera, Luyindama, Nzonzi, Andone yokken dün oynanan oyun 60 dakika tatmin ediciydi. Rakip sahada pres yapan, pas takımı Başakşehir’i bozan, rakip kalede gol arayan bir G.Saray izledik ilk yarı.

VISCA ETKİSİZ KALDI

Kaleye ilk şutun 22’de atıldığı maçta kaleci Mert, Feghouli ve Lemina’nın şutlarını kurtarırken Ömer Bayram ve Babel’in kafa vuruşlarından sonuç gelmedi. Sakat oyuncuları oldukça fazla olan G.Saray’a karşı, Okan Buruk’un Azubuike, Topal ve Mahmut gibi defans ağırlıklı orta saha ile başlamasına biraz şaşırdım. Evinde 41 maçtır yenilmeyen G.Saray’ı devirmek Okan Buruk’un temel amacı olmalıydı diye düşündüm. Sakatlıktan yeni çıkan İrfan Can’ın etkisiz oyunu, Crivelli’ye top taşıyacak, G.Saray defansının arkasına sarkacak Visca’nın Emre Taşdemir ve Ömer’in kontrolünde kalması, Elia ve Gulbrandsen gibi hızlı isimlerin kulübede oturması Başakşehir’i pasif bir takım yapmıştı. İlk saat geçtikten sonra G.Saray’da da harcanan enerjinin yorgunluğu başladı. Kenarlarda Mariano ve Emre, ortada Ö.Bayram’ın bitmek bilmeyen koşularıyla gelen yorgunluk G.Saray’ı oyundan düşürmeye başladı. Sakatlanan Mahmut’un yerine giren hızlı Gulbrandsen’in katılmasıyla Başakşehir 78. dakikada golü buldu. İrfan Can’ın maçın başından beri yaptığı en iyi hareket topu G.Saray defansı arkasında Gulbrandsen ile buluşturmasıydı.

YAPACAK BİR ŞEY YOK

Terim’in dün akşam yapacak fazla bir şeyi yoktu. Belki Belhanda’yı daha erken oyuna alabilir, yorulan Adem ve Emre’yi daha erken çıkarabilirdi. G.Saray eksik kadrosuyla rakibinden daha üstün, Başakşehir ideal kadrosuyla G.Saray’dan daha etkisizdi.

BABEL’İN YAPTIĞI SORUMSUZLUK

Galatasaray 41 maç sonra sahası Türk Telekem Stadı’nda kaybederken haftaya Trabzonspor maçına Ryan Babel’i de götüremeyecek. Tecrübeli oyuncunun 3. dakikada rakibin ayağına göz göre basması kabul edilemez bir sorumsuzluk örneği. Bir yerde Başakşehir G.Saray’ı adeta ve bulduğu en ideal zamanda da aradığı golü buldu.

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İlker YASİN
İlker YASİN
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