Fatih Terim’in fendi
BİTİME daha beş hafta varken dünkü karşılaşmayı ‘şampiyonluk maçı’ olarak nitelemek, bu sezon nasıl bir ligin yaşandığını ve Anadolu takımlarının büyüklere kritik yenilgiler tattırdığını görmezden gelmek demektir.
Bu sezon, Fenerbahçe beraberliği dışında evindeki bütün maçları kazanmış, seyircisi önünde coşkulu, enerjik, güçlü ve amaca yönelik ataklar geliştiren Galatasaray dün şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı ama ‘şampiyon’ demek için erken.
Abdullah Avcı’nın maça Arda ile başlaması, takımın oyun formatını negatif etkiledi. Tribünlerin tepkisini alan Arda ve Emre’nin, yanlarına Mahmut’u da alarak ilk yarıda hakemle oynamaları bir taktik anlayış değilse tecrübelerine hiç yakışmadı. Eğer Volkan Babacan çok kritik kurtarışlar yapmasa skor daha da farklı olur, Galatasaray 5-1 kaybettiği ilk maçın rövanşını belki de aynı skorla alırdı.
AVCI’NIN HESABI 1 PUANDI
İlk yarısı daha kontrollü, ikinci yarıda risklerin alındığı, savunma arkasına sarkmaların çoğaldığı bir maçtı. Galatasaray’ın iki beki Mariano ve Nagatomo’nun, rakibin iki etkili kenar adamı Visca ve Elia’ya top göstermemesi Başakşehir’in tüm gol umutlarını bitirdi.
Başakşehir takımı ilk yarı korner kullanmadı. Galatasaray’ın agresif oyunu ve rakip alandaki baskısına rağmen Elia ve Visca gibi adamları sarı kırmızılı savunmasının arkasına kaçıramadı. Görünen oydu ki, Abdullah Avcı bu maçın hesabını 1 puan üzerine yapmıştı. Hızlı ve pas oyunu ile bilinen Başakşehir takımında Emre ve Arda dün el freni olurken, Donk’u Selçuk’un yerine oynatan Terim, maçı orta sahada da kazandı. Yalnız Terim’in sahanın en etkisiz Feghouli’ye 78 dakika dayanmasını anlamakta zorlandım.
Terim’in, ağır, dönüşleri zayıf ve oyun boyunu uzatan Maicon’un yerine çabuk ve ilk hamleleri iyi Denayer’i seçmesi ustalığının bir işaretiydi. 60’ıncı dakikada Mariano’nun taç çizgisinden içeri topla girerek, 22 metre civarından nefis bir sol ayak vuruşuyla golü bulması, 90 dakika daha çok isteyen, pozisyon bulan, gol arayan Galatasaray’ın hakkını alması demekti.
Terim dün akşam hem oyuncu seçimleri hem takım motivasyonu hem de taktik anlayışıyla Avcı’dan her bakımdan üstündü. Ama şu da bir gerçek bu ligde geride kalan her maç dünkü karşılaşma gibi bir final.
MAÇIN ADAMI: MARIANO
BREZİLYALI, yine özgüvenini konuşturdu. Karşısındaki Elia’ya oynama fırsatı vermediği gibi, öne çıkışı ve çapraz koşularıyla Başakşehir savunmasını zorladı. Attığı harika gol de dünkü gayretinin meyvesi oldu.
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