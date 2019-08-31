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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.08.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Falcao'yu bırak, Babel'e bak

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

TÜRK futbolunun Öğretmenoğlu kalibresindeki hakemlerle bir yere gitmesi mümkün değil. Hakem güçlünün yanında değil, adaletin yanında olmalı. Bu kadar kırmızı kartı bir öğretmen edasında göstermek Türkiye’deki diğer hakemlerin kırmızı kart kullanmayı bilmediğini ifade etmek demektir.

Aylardır Diagne’yi satmaya, Falcao’yu almaya çalışan G.Saray yönetiminin bu zaafiyeti Fatih Terim’i neden hala ayağa kaldırmadı, anlaşılır değil. Orta sahada Ndiaye ve Fernando’nun yerine alınan Seri ve Nzonzi için de ‘veteran’ kararı vermek çok erken değil! Bu gelenler, gidenleri aratacaklar. Terim “Herkes Falcao’yu konuşuyor. Benim bir stoper ve orta sahaya ihtiyacım var” derken yönetime bir takım mesajlar gönderdi ama anlayan kim. Varsa yoksa hep Falcao. Terim haklı. Bu takımın en zayıf yeri stoperleri, Luyindama, Marcao ve Donk. Bu üçlü ile G.Saray ne ligde ne Şampiyonlar Ligi’nde ne de hazırlık maçlarında sonuç alır. Luyindama’nın 38. dakikada çevre kontrolü yapmadan kalecisine verdiği geri pasını Henrique teşekkürlerle gole çevirdi. G.Saray çok pas yaparak bekleri öne atarak rakip kaleye gitmek istedi ama pas futbolunda Feghouli ve Balhanda vasatın altında kaldı. Hikmet Karaman’ın 19 yeni transferle zamana ihtiyacı var. Ama o da rakibi durdurmak için futbolcularına yakın temaslı, sert ve rakibi bezdirmeye yönelik bir oyun işareti verdi.

MOR İVME GETİRDİ

İkinci yarı başlarken topa değmeyen Diagne’nin çıkarılması doğruydu ama daha doğrusu onun maça başlamamasıydı. Emre Mor, hareketli, mesafe kat eden futboluyla G.Saray’a ivme kazandırdı. Aynı dakika içerisinde hem sarı hem kırmızı görmesi aşırı yüklemenin sonucuydu. Abdennour’un 66’da penaltı pozisyonunda, 72’de de Henrique’nin bir ağır kararla yine kırmızı kart görmesiyle Kayseri oyundan koptu. Belhanda’nın beraberlik golünden sonra G.Saray oyunu iyi domine etti, dokuz kişi kalan rakibi karşısında bütün riskleri alarak oynamaya başladı. İki bek, Nagatomo ve Mariano’nun çıkarılıp hücuma yönelik Linnes ve Adem’i oyun süren G.Saray 87’de Babel’le oyunu 2-1’e getirdi. Dokuz kişilik Kayserispor Umut’la 90+3’te beraberliği yakaladı. Sekiz dakikalık uzatma süresi bittiğinde 2-2’lik eşitlik vardı. Öğretmenoğlu uzattıkça uzattı ama G.Saray hakemin bu ikramını fazla uzatmadı ve 90+9’da Adem Büyük maçın skorunu belirleyen golü atarken VAR odası tartışmalarına, hakemin karar verdiği uzatma sürelerinin bitiminden sonra daha ne kadar devam edileceği konusu da eklenecek.

G.Saray’ın dün akşamki oyuncusu ve sahanın en iyisi Babel’di.

BU ATAMA NEYE GÖRE YAPILDI?

Mustafa Öğretmenoğlu’nun bu maça hangi kriterlerle atandığını merak ediyorum. Öylesine kritik maçta bu kadar kolay kartlarına başvurması ve kart değerlendirmesini adilane yapamaması, VAR odasıyla konuşma bölümlerinin çok uzaması, görüntüyü izleme kararı konusunda inisiyatif kullanamaması ve de maçın kendi tayin ettiği uzatmaları bittikten sonra maçı oynatmaya devam etmesi ve G.Saray’ın bu golü bulması... 8 kişilik ev sahibi için bu maçta kabul edilemeyecek çok noktalar var. Ama yarım asıra yaklaşan bir futbol yorumcusu olarak benim de kafamda hakemle ilgili karanlık noktalar var.

İlker YASİN
İlker YASİN
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