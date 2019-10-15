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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Deneyim, risk ve şans

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

Deneyim düş gücünü öldürür ama şansınız hep yanınızdaysa ve de riskleri göze alırsanız futbolda dün Stade de France’daki gibi skorlara çok sık tanık olursunuz.

Arnavutluk maçı sonrası yine bu sütunda yazdım. “Hiçbir şeyi riske atmamak aslında her şeyi riske atmaktır” der, Einstein. Deneyimleriyle tavan yapan, felsefe yanı ağır basan Şenol Güneş sıradan Arnavutluk önünde kan, ter içinde kaldı. Ve gelelim dün geceye, bugünkü yazıya... Bütün riskleri alıp dünya şampiyonu takımın evinden beraberlikle dönüyor ve 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri bileti alıyor, tebrikler. Bu puana bu zamanda çok ihtiyacımız vardı.Teşekkürler. Başta Mert, ardında savunma ve tüm Milli Takım’a...

Ve hocalarına. Dünyanın karşımıza geçtiği, Fransız politikacıların maçın iptalini istediği, Alman St.Pauli kulübünün Barış Pınarı’na destek veren futbolcusu Enver’in ipini çektiği bir ortamda maç öncesi endişeliydim. Tedirginliğim spor ahlakının yarışma ruhunun siyasete ne kadar alet edileceği kaygısından kaynaklanıyordu. Hiçbir şey olmadı.75 bin insan iç içe yan yana bayrak bayrağaydı. Macron’un nobran ve makyevelist tavrına Fransız halkı spor ruhu ve centilmenlikle cevap verdi.

SAHAMIZDA KALDIK

Hiçbir takım yaptığı planları harfiyen uygulayarak başarılı olamaz. Ekipleri başarıya götüren strateji sürekli yenilenen bir süreçtir. Evet dünya şampiyonu ama aynı puanda olduğumuz ve Konya’da 2-0 yendiğimiz bir takım. Oyuncularımız duygularını maç sonuna dek yaptıkları işe dahil ettiler. Özellikle Mert ve geri dörtlümüz. Stratejiyi kendi sahasında kalmak ve bir puan almak üzerine kurduğumuz için rakip ceza sahasına girmek yolunda tam 40 dakika bekledik. Orta sahanın beşli kurgusunda yine hata vardı. Topla hızlanabilen adam eksilten oyuncu yoktu bu beşli arasında. Ve zihin birlikteliğiyle ikinci yarıya başlarken Okay’ın yerine Çalhanoğlu’nu oyuna almak “Hep durduracak değiliz biraz da bizi durdursunlar” anlayışının filiziydi.

Silkinen milli takım 60’ta Burak’la aklın almayacağı bir pozisyon kaçırdı. Deschamp golcü Giroud’yu 72’de oyuna aldı ve 4 dakika sonra o da golünü attı. Golden sonra tüm riskleri aldık. Rakip kalede biraz daha fazla göründük ve 81’de Kaan, Çalhanoğlu’nun serbest vuruşunda kafayla Türkiye’nin liderliğini son 2 maça taşıdı. Deneyim düş gücünü öldürür ama şansınız hep yanınızdaysa ve de riskleri göze alırsanız futbolda dünkü skorlara çok sık tanık olursunuz.

BERABERLİK VE HEZİMET ARASINA GİREN ADAM

Gecenin kahramanı Mert. 6 mutlak golü kurtardı. Beraberlikle hezimet arasındaki çizgi o kadar inceydi ki... Ve önündeki cansiperane oynayan dörtlü ve Milli Takım. Hepsini yürekten kutlarım.

İlker YASİN
İlker YASİN
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