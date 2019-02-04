Bu sefer olacak gibi
Başakşehir şampiyon olacağına inandığı an şampiyon olacaktır” demiştim, evinde kaybettiği Sivas maçı sonrasında.
Şimdi, Başakşehir’in şampiyonluğu bırakmayacak inanca, hocaya ve kadroya sahip olduğunu görüyorum. Murphy Yasası der ki: Doğru kararlar tecrübenin ürünüdür. Tecrübeyse yanlış kararların ürünüdür. Avcı ve Başakşehir yönetimi doğru veya yanlış kararlarla oluşan tecrübesiyle şu an ligin en iyi takımını yarattı. Bana göre bu iş olacak. Nedeni son 14 maça girerken en yakın rakibi G.Saray’ın 8 puan önünde olması değil, Avcı’nın bu kadar bireysel ve marka değeri yüksek şişik egolu futbolcu grubundan tam bir takım yaratmış olması.
Başakşehir, Barcelona’nın santrforsuz oyununa benzer, herkesin gol bulabileceği bir baskı düzeninde ilk yarıda 12 şut attı ve de 2 gol. Caicara-Visca bindirmelerine Robinho ve Mossoro ince paslarla katılıp defans arkasına gol vuruşları için çok rahat gol kaçırdı Başakşehir. Epureanu’nun kafa golü duran toptan geldi ama Robinho ile başlayan Caicara ve Visca ile devam edip yine Robinho ile biten ikinci Başakşehir golü tam bir ekip çalışması ürünüydü. İkinci yarıda Akhisar rakip alana geçmeye ve orada kalmaya gayret etti. Riskler aldı, pozisyonlar buldu. Bunda Başakşehir’in 45 dakikada 2-0’ı bulmasının psikolojik rahatlığı da vardı. Yine de Başakşehir ilk yarıdaki güçlü ve amaca yönelik futbolundan taviz vermemeliydi. Maç 6-0 da biterdi 2-2 de.
BÜTÇE İŞİ DEĞİL EKİP VE İNANÇ İŞİ
Son iki maçında aynı11’le başlayan ve iki farklı galibiyet alan Başakşehir dün deplasmanda sezonun en farklı ikinci galibiyetini aldı. Adebayor, Elia, Gökhan İnler, Ba, Serdar, Napoleoni’nin yedek kaldığı kadroyu hangi bütçeyle yaptı tartışmaları yapılırken, Başakşehir şampiyon olacaksa Emre, Arda, Clichy, Robinho, Ba gibi markalarla değil Avcı’nın yarattığı ekip ve hedefe ulaşma inancıyla olacak.
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