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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazarlar
04.02.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Bu sefer olacak gibi

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

Başakşehir şampiyon olacağına inandığı an şampiyon olacaktır” demiştim, evinde kaybettiği Sivas maçı sonrasında.

Şimdi, Başakşehir’in şampiyonluğu bırakmayacak inanca, hocaya ve kadroya sahip olduğunu görüyorum. Murphy Yasası der ki: Doğru kararlar tecrübenin ürünüdür. Tecrübeyse yanlış kararların ürünüdür. Avcı ve Başakşehir yönetimi doğru veya yanlış kararlarla oluşan tecrübesiyle şu an ligin en iyi takımını yarattı. Bana göre bu iş olacak. Nedeni son 14 maça girerken en yakın rakibi G.Saray’ın 8 puan önünde olması değil, Avcı’nın bu kadar bireysel ve marka değeri yüksek şişik egolu futbolcu grubundan tam bir takım yaratmış olması.

Başakşehir, Barcelona’nın santrforsuz oyununa benzer, herkesin gol bulabileceği bir baskı düzeninde ilk yarıda 12 şut attı ve de 2 gol. Caicara-Visca bindirmelerine Robinho ve Mossoro ince paslarla katılıp defans arkasına gol vuruşları için çok rahat gol kaçırdı Başakşehir. Epureanu’nun kafa golü duran toptan geldi ama Robinho ile başlayan Caicara ve Visca ile devam edip yine Robinho ile biten ikinci Başakşehir golü tam bir ekip çalışması ürünüydü. İkinci yarıda Akhisar rakip alana geçmeye ve orada kalmaya gayret etti. Riskler aldı, pozisyonlar buldu. Bunda Başakşehir’in 45 dakikada 2-0’ı bulmasının psikolojik rahatlığı da vardı. Yine de Başakşehir ilk yarıdaki güçlü ve amaca yönelik futbolundan taviz vermemeliydi. Maç 6-0 da biterdi 2-2 de.

BÜTÇE İŞİ DEĞİL EKİP VE İNANÇ İŞİ

Son iki maçında aynı11’le başlayan ve iki farklı galibiyet alan Başakşehir dün deplasmanda sezonun en farklı ikinci galibiyetini aldı. Adebayor, Elia, Gökhan İnler, Ba, Serdar, Napoleoni’nin yedek kaldığı kadroyu hangi bütçeyle yaptı tartışmaları yapılırken, Başakşehir şampiyon olacaksa Emre, Arda, Clichy, Robinho, Ba gibi markalarla değil Avcı’nın yarattığı ekip ve hedefe ulaşma inancıyla olacak.

İlker YASİN
İlker YASİN
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