Bu futbolla ligi zirvede bitirmek zor
G.Saray dün Rize'de tam anlamıyla hak ederek değil, şansıyla kazandı.
LİGİN 20. haftasında G.Saray’ın 8 puan önündeki Başakşehir son haftalarda aklın alamayacağı puanları kaybederek G.Saray’ı potaya davet etti. Esas oyuncu ve birinci şampiyon adayı yaptı. Yürüyemeyen, koşamayan, konsantrasyonu dağılmış G.Saray dün Terim’in takımı değildi. Ve maçı tam anlamıyla hak ederek değil, şansıyla kazandı. Belki de Terim artık kulübün idari, icrai, iletişim, futbol dışındaki her türlü derdine kafa yorarken takıma ve çok sevdiği şampiyonluğa soğuk kaldı. Karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar, “Başakşehir kollanıyor” denilen dönemde G.Saray’ın da kollandığına dair algıyı dün akşam Beşiktaş maçından sonra bir kez daha gündeme taşıdı: 1. İlk penaltı tekrarlanmalıydı. Sadece ben ceza sahası içinde yoktum. 2. Emre Akbaba’nın sakatlandığı pozisyonda Samudio’ya gösterilen kırmızı kart ağır bir karardı. 3. Serkan Çınar’ın G.Saray lehine verdiği ikinci penaltı her hakem vicdanının kaldıracağı bir penaltı değildi.
USTA HOCAYA NE OLDU?
Fatih Terim, kazandığı çeşitli tazminatları hayır işlerine bağışlıyorsa düşünmek lazım. Bu fani dünyada namını şanını zirveye taşımış malını mülkünü yapmış Terim artık hesaplarını başka yerler için yapıyor gibi. 24 Aralık 2017’de dördüncü kez geldiği G.Saray’da geçen yıl şampiyon olan, bu yıl da Medipol Başakşehir’in ikramıyla şampiyonluğa müthiş yaklaşmış G.Saray’ın dünkü hali nedir? Kazanacağı Çaykur Rize maçı sonrası evinde Başakşehir’i yenerse şampiyonluk turu atacak bir takımın motivasyonu, konsantrasyonu böyle mi olmalıydı? Usta hoca Terim’e ne oldu? Diagne Terim’in ısrarla oynatarak kazanmak istediği bir adam. Kaçırdığı penaltı, kişiliksiz bencil ve renksiz futboluyla Terim’e büyük bir pişmanlık yaratacak gibi. Kazanılan ikinci penaltı sonrasında Sinan’la girdiği penaltı savaşı G.Saray içindeki otorite zaafını da gündeme getiriyor.
ÇAYKUR RiZESPOR KORKMADAN OYNADI
İKİ topu direkten dönen Rize dün şahsiyetli bir futbol oynadı. Korkmadı, G.Saray’ın üstüne gitti ve hep kazanmak istedi. Sarı kırmızılı ekipten Emre Akbaba’nın sakatlandığı an Türkiye için bir dram anıydı. Emre Akbaba’ya geçmiş olsun diyor, onu görmek istediğimiz yere, yeşil sahalara çok acil bekliyoruz.
Maçın adamı: Feghouli.
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