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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.05.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Bu futbolla ligi zirvede bitirmek zor

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

G.Saray dün Rize'de tam anlamıyla hak ederek değil, şansıyla kazandı.

LİGİN 20. haftasında G.Saray’ın 8 puan önündeki Başakşehir son haftalarda aklın alamayacağı puanları kaybederek G.Saray’ı potaya davet etti. Esas oyuncu ve birinci şampiyon adayı yaptı. Yürüyemeyen, koşamayan, konsantrasyonu dağılmış G.Saray dün Terim’in takımı değildi. Ve maçı tam anlamıyla hak ederek değil, şansıyla kazandı. Belki de Terim artık kulübün idari, icrai, iletişim, futbol dışındaki her türlü derdine kafa yorarken takıma ve çok sevdiği şampiyonluğa soğuk kaldı. Karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar, “Başakşehir kollanıyor” denilen dönemde G.Saray’ın da kollandığına dair algıyı dün akşam Beşiktaş maçından sonra bir kez daha gündeme taşıdı: 1. İlk penaltı tekrarlanmalıydı. Sadece ben ceza sahası içinde yoktum. 2. Emre Akbaba’nın sakatlandığı pozisyonda Samudio’ya gösterilen kırmızı kart ağır bir karardı. 3. Serkan Çınar’ın G.Saray lehine verdiği ikinci penaltı her hakem vicdanının kaldıracağı bir penaltı değildi.

USTA HOCAYA NE OLDU?

Fatih Terim, kazandığı çeşitli tazminatları hayır işlerine bağışlıyorsa düşünmek lazım. Bu fani dünyada namını şanını zirveye taşımış malını mülkünü yapmış Terim artık hesaplarını başka yerler için yapıyor gibi. 24 Aralık 2017’de dördüncü kez geldiği G.Saray’da geçen yıl şampiyon olan, bu yıl da Medipol Başakşehir’in ikramıyla şampiyonluğa müthiş yaklaşmış G.Saray’ın dünkü hali nedir? Kazanacağı Çaykur Rize maçı sonrası evinde Başakşehir’i yenerse şampiyonluk turu atacak bir takımın motivasyonu, konsantrasyonu böyle mi olmalıydı? Usta hoca Terim’e ne oldu? Diagne Terim’in ısrarla oynatarak kazanmak istediği bir adam. Kaçırdığı penaltı, kişiliksiz bencil ve renksiz futboluyla Terim’e büyük bir pişmanlık yaratacak gibi. Kazanılan ikinci penaltı sonrasında Sinan’la girdiği penaltı savaşı G.Saray içindeki otorite zaafını da gündeme getiriyor.

ÇAYKUR RiZESPOR KORKMADAN OYNADI

İKİ topu direkten dönen Rize dün şahsiyetli bir futbol oynadı. Korkmadı, G.Saray’ın üstüne gitti ve hep kazanmak istedi. Sarı kırmızılı ekipten Emre Akbaba’nın sakatlandığı an Türkiye için bir dram anıydı. Emre Akbaba’ya geçmiş olsun diyor, onu görmek istediğimiz yere, yeşil sahalara çok acil bekliyoruz.

Maçın adamı: Feghouli.

İlker YASİN
İlker YASİN
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