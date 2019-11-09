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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Bu Fener bu futbolla zor gider

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

İlker YASİN yazdı...

Manchester United’ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson “Futbolda istatistikler mini eteğe benzer. Birçok şeyi gösterir ama asıl merak edileni göstermez” der. Geçen haftaki Kayseri maçı sonrasında evinde seyirci desteğini de alan F.Bahçe’nin futbolu tatmin edici değildi. İstatistik uzmanı Ersun Yanal’ın ligde en çok şut atan, en çok gol pozisyonuna giren ve kaçıran takımı F.Bahçe’nin bu istatistikleri çok şeyi gösterir ama asıl sorun halen görünmüyor. Önce Krause sonrasında Emre mutlaka ve çok acil sahalara dönmeli. Eğer dönemezlerse dün akşam ikinci yarıdaki Gustavo’yu Yanal daha ofans ağırlıklı kullanmalı. Kreatif zeka, ince ve bitirici pas atma kabiliyeti dünkü orta sahada özellikle Ozan ve Tolga’da yoktu. Fenerbahçe devre arasında çok etkili, yaratıcı ofansif bir orta saha oyuncusu transfer etmeli.

HAYAL EDEBiLENLER

F.Bahçe’nin defans göbeğinde de sorun var. Zanka ağır ve Serdar’la birlikte geri dönüşlerde çok yavaş kalıyorlar. Takımda Vedat Muriç dışında, Alex de Souza’nın “Hayal edebilirseniz gerçekleştirebilirsiniz” felsefesine uygun, hayal gücü tavan yapan kaç oyuncu var derseniz, Muriç ve kaleci Altay dışında kimseyi söyleyemem. UEFA’ya kayıtlı 175 bin teknik direktör var, hepsi biliyor. Futbolcuyu oynatmak kadar oynayacak hale getirmek de teknik direktörün görevidir. Ersun Yanal’dan beklenen budur. Hem sahadakiler hem de yedekler hazır değil.

Daha 5. dakikada Ozan’ın düşürülmesiyle verilen ağır bir penaltı sonrasında Muriç’in golüyle F.Bahçe maça galip başladı. İki takımın da etkisiz olduğu ilk yarıda Kasımpaşa Yusuf Erdoğan’ın sürüklediği kontratakta Khalili skoru eşitlerken, devrenin bitimine doğru hakemin verdiği ikinci ve doğru penaltı kararında F.Bahçe soyunma odasına 2-1 önde gitti. Hafez’in bu pozisyonda kırmızı kart görmesiyle Kasımpaşa ikinci yarıya 10 kişi başlamak zorunda kaldı. İkinci yarıda Yusuf’un geliştirdiği kontratakta kaleci gole izin vermezken dönen köşe vuruşunda Ben Youssef skoru tekrar eşitledi. Görülüyordu ki F.Bahçe savunması hücuma çıktığı anlarda büyük açıklar vermekteydi.

Kasımpaşa 10 kişiyle direndi. Beraberlik şansını Koita’yla, Ben Youssef’le 70. dakikada buldu Serdar Aziz’in mükemmel kafa vuruşuyla F.Bahçe 3 puanı alırken bir yerde korkulu rüyadan uyandı.

ERSUN YANAL’IN GÖRMESİ GEREKENLER

F.BAHÇE’de her şeyden az, biraz var ama hiçbir şeyden tam yok. Kruse’yi Muriç’in arkasına mutlaka koymalı. Muriç’i fazla yormamalı, rakip sahadan çıkarmamalı. Az ve dikini pasla rakip alana geçilmeli. Çabuk isimler Zajc ve Deniz’e fazla zaman verilmeli. Ve en önemlisi Fenerbahçeli futbolculara Ali Koç’un hırsı, heyecanı, kazanma isteği aşılanmalı.

İlker YASİN
İlker YASİN
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