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Haber Giriş: 24.01.2020 - 07:29,Son Güncelleme:/

Bildiğimiz Galatasaray

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

Fatih Terim ile İsmail Kartal maç öncesi kafa kafaya verseler ve rotasyon konusunda mutabık kalsalar, dünkü 11’lerle maça başlarlardı.

Denizli maçında sahaya çıkan 11’den 7 oyuncu yoktu G.Saray’da. Rize’nin temel taşları Gökhan, Boldrin bırakın maça, İstanbul’a bile gelmemiş. Skor 0-0 devam ederken Samudio’nun mutlak golünü Şener son anda önlemese ne olurdu bu rotasyonun amacı? Ve İsmail Kartal’ın 0-0’a elendiğini bilmesine rağmen Umar’ı oyuna, golü yedikten sonra sokması ne mana?

BELHANDA GİDİCİ!

İlk yarı Tarık’ın kurtarışları ve G.Saray’ın oyunu forse etmesiyle geçti. terim’in Şener, Ahmet, Adem gibi uzun lig/kupa maratonunun havuz oyuncularına maç ritmi kazandırması doğru ama oyunda tuttuğu süreler yanlıştı. Rize’ye verilen penaltıyı Oğulcan’ın gole çevirmesi teknik adamları uyandırdı. Rotasyonda ısrar eden iki hoca yedikleri gollerden sonra kulübe baktılar. Rize’de Umar, G.Saray’da Falcao ve Saracchi girdi. Lemina’nın köşe vuruşu sonrası kafayla attığı gol maçın uzamasına engel oldu. Belhanda enine yavaş oyunda isteksiz ve gidici, Sekidika diklemesine hızlı, arzulu futbolla kalıcı görüntü verdi. Ama Galatasaray’da halen bir ekip ruhu yok ve dillerden düşmeyen değişimin esamisi okunmuyor. 90+7’de Rize’nin attığı golde faulü kim kime yaptı? VAR niye seyirci kaldı? Enteresan bir ülkedeyiz vesselam.

Bildiğimiz Galatasaray

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İlker YASİN
İlker YASİN
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