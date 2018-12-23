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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.12.2018 - 07:58, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın bitiş yılı

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

Kartal kupada hiç yoktu, Avrupa’da ve ligde de yeni yılı görmeden bitti.

İlk 21 dakikada ‘VAR’ iki golü yok etti. ‘VAR’ın kararları doğru ama iki golde futboldan toplam 4 dakika gitti. Ben kişisel olarak ‘VAR’ın futbolda gerçek adaleti getirmeyeceğine inananlardanım. Diego Simeone, “Topa sahip olmak maçı kazanmanın tek yolu değildir. Ben güçlü ve amaca yönelik atakları severim” der. Dün Beşiktaş’a topu verip, rakibi kendi sahasında karşılayan Kasımpaşa, güçlü ve ani kontrataklar yapan takımdı. 33 golle ligin en golcü ekibi olan Kasımpaşa’nın üst düzey bir takım olduğunu kimse söyleyemez. İşte bu takımlar onlara hücum ettiğinizde daha da tehlikelidir. Güneş bunun tedbirini dün alamadı.

Kendi oyununu oynayan, rakibi istediği futbola çeken Kasımpaşa maçı hakkıyla aldı. İki ofansif takımın maçında, hücum ederken de rakip ataları karşılarken de Kasımpaşa, Beşiktaş’tan çok iyiydi. Maçın ilk yarısını 5-1 önde bitirebilirlerdi. Klasik set oyununu deneyerek,bildik ama etkisiz varyasyonlarla gol arayan Beşiktaş’ın yanında Paşa, hızlı, şaşırtan ve daha gerçekçi idi gol yollarında. Koita, Diagne ve her yerde gezen Trezeguet, ortada Sadiku ve Pavelka, ilk yarı top göstermedi Beşiktaş’a.

İkinci yarı Trabzon maçının tekrarı mı olacak, Beşiktaş maçı 2-0’dan çevirecek mi diye düşünenler, 51. dakikada Pektemek’in golüyle ümitlendiler. Kasımpaşa hızlı oyunda, kontrada Beşiktaş’tan çok daha iyiydi. Babel’in santrfora, Medel’in stopere geçmesi hiçbir şeyi değiştirmedi. 60’ta Atiba ve 70’te Babel golleri kaçırınca Kasımpaşa sahne aldı ve maçı 4 golle bitirdi. Bu yıl Kartal kupada hiç yoktu, Avrupa’da ve ligde de yeni yılı görmeden bitişini ilan etti.

GÜNEŞ ORMAN'A KÜS MÜ?

Art arda, 9 hayati oyuncusu satılan Güneş küs mü başkan Orman’a? Devre arası Riva yolcusu mu yoksa? Bu nasıl Beşiktaş? Fizik kondisyon, konsantrasyon sıfır. Seyrettiren Beşiktaş’tan, rakibi seyreden bir Beşiktaş’a döndü takım. Q7 ile başlamamamak, korktuğu hissini veren orta saha ile çıkmak, Lens gibi istikrarsız bir isme umut bağlamak ve klişe oyunda ısrar, Güneş’in yaptığı işler değildi.

MAÇIN ADAMI: DİAGNE

İlker YASİN
İlker YASİN
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