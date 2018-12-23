Beşiktaş'ın bitiş yılı

İlk 21 dakikada ‘VAR’ iki golü yok etti. ‘VAR’ın kararları doğru ama iki golde futboldan toplam 4 dakika gitti. Ben kişisel olarak ‘VAR’ın futbolda gerçek adaleti getirmeyeceğine inananlardanım. Diego Simeone, “Topa sahip olmak maçı kazanmanın tek yolu değildir. Ben güçlü ve amaca yönelik atakları severim” der. Dün Beşiktaş’a topu verip, rakibi kendi sahasında karşılayan Kasımpaşa, güçlü ve ani kontrataklar yapan takımdı. 33 golle ligin en golcü ekibi olan Kasımpaşa’nın üst düzey bir takım olduğunu kimse söyleyemez. İşte bu takımlar onlara hücum ettiğinizde daha da tehlikelidir. Güneş bunun tedbirini dün alamadı.

Kendi oyununu oynayan, rakibi istediği futbola çeken Kasımpaşa maçı hakkıyla aldı. İki ofansif takımın maçında, hücum ederken de rakip ataları karşılarken de Kasımpaşa, Beşiktaş’tan çok iyiydi. Maçın ilk yarısını 5-1 önde bitirebilirlerdi. Klasik set oyununu deneyerek,bildik ama etkisiz varyasyonlarla gol arayan Beşiktaş’ın yanında Paşa, hızlı, şaşırtan ve daha gerçekçi idi gol yollarında. Koita, Diagne ve her yerde gezen Trezeguet, ortada Sadiku ve Pavelka, ilk yarı top göstermedi Beşiktaş’a.

İkinci yarı Trabzon maçının tekrarı mı olacak, Beşiktaş maçı 2-0’dan çevirecek mi diye düşünenler, 51. dakikada Pektemek’in golüyle ümitlendiler. Kasımpaşa hızlı oyunda, kontrada Beşiktaş’tan çok daha iyiydi. Babel’in santrfora, Medel’in stopere geçmesi hiçbir şeyi değiştirmedi. 60’ta Atiba ve 70’te Babel golleri kaçırınca Kasımpaşa sahne aldı ve maçı 4 golle bitirdi. Bu yıl Kartal kupada hiç yoktu, Avrupa’da ve ligde de yeni yılı görmeden bitişini ilan etti.

GÜNEŞ ORMAN'A KÜS MÜ?

Art arda, 9 hayati oyuncusu satılan Güneş küs mü başkan Orman’a? Devre arası Riva yolcusu mu yoksa? Bu nasıl Beşiktaş? Fizik kondisyon, konsantrasyon sıfır. Seyrettiren Beşiktaş’tan, rakibi seyreden bir Beşiktaş’a döndü takım. Q7 ile başlamamamak, korktuğu hissini veren orta saha ile çıkmak, Lens gibi istikrarsız bir isme umut bağlamak ve klişe oyunda ısrar, Güneş’in yaptığı işler değildi.

MAÇIN ADAMI: DİAGNE