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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.10.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Beş yıl önceki suda yıkanılmaz

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

Dünkü galibiyet F.Bahçe’yi çok umutlandırmasın. Bu iş, bu yıl, bu futbolla böyle zor gider. Dünkü oyuncu grubuyla galibiyeti bir başarı kabul etmek lazım.

Ersun Yanal bilmeli ki, o şampiyonluğun ardından 5 yıl geçti. Hücum aksiyonlarında göz kamaştırıcı F.Bahçe’nin Gökhan ve Caner gibi durmaksızın orta yapan ve ileri giden iki beki, Kuyt, Sow, Webo, Emenike gibi deparlı veya pivot santrforları ve ince düşünen futbol beyinleri vardı.

2019’un F.Bahçe’si, geçen 5 yılın gerisinde ve Türk futbol takımlarının direnç ve yetenek seviyesi de geçen 5 yılın daha ilerisinde. Yanal şampiyonluk için yeni formatlar bulmalı yoksa böyle gitmez. Gol silahı Vedat Muriqi. Golden önceki vuruşunun üst direkten geri gelmesi ve Tolga’nın topu ağlara göndermesiyle skor 1-0’a geldi. Ama farkında mısınız her geçen hafta Muriqi’ye tedbir artıyor. Peki kim Muriqi dışında gole en yakın adam, Tolga mı, Ozan mı, Rodrigues mi? Eski suda yani 5 yıl önceki suda bu yıl tekrar yıkanmak mümkün değil sevgili Yanal. Değişim ve gelişim bir niyet işi değil bir davranış ve disiplin işidir. Ve başarının da temeli bu olacaktır. Geçen yıl, karaya, kayaya giderken bindiğiniz F.Bahçe gemisini, rota, kerteriz bilgisi ve iyi sevk idareyle şampiyonluğa götürmeniz bekleniyor. Ama mücadele ya ekip olarak kazanılır ya da bireyler olarak kaybedilir.Sekizinci hafta sonunda ekip olarak kazanımlardan ziyade bireyler olarak kaybeden bir F.Bahçe görüntüsü hakim.

RODRIGUES İYİ DEĞİLDİ

Fenerbahçe’de Rodrigues, hasan ali, Serdar sahalara dönerken Kruse ve Dirar yoktu. Umut olarak görülen Rodrigues beklenenin çok uzağındaydı. Emre gibi 39’luk veteranlarla ligi götürmeyi aklına getirmesin Yanal. Emre, Kadıköy maçlarında kilit açma rolünü başarabilir ama genelde bakıldığında F.Bahçe gibi bir lokomotifin gazı değil, el freni olabilir. Dünkü ikinci golde rakipten topu çalarken ve Muriqi’ye asist yaparken, yaptığı hareketin faul olduğu görüşü yaygın. F.Bahçe az pozisyon bularak galibiyet aldı. Rodallega’nın yokluğunda ve Mehmet Özdilek’in siftah yaptığı maçta F.Bahçe çok ciddi bir virajı döndü.

DOLDURMAYIN BU ÇOCUĞU!

73’te Aissati’nin soldan yaptığı ortaya yanlış zamanlamayla çıkan Altay’ın hatasında Estupinan skoru 2-1’e getirirken aklıma hep kalecinin pişmiş, olgun olanları geldi. Yaşin, Banks, Kahn, Buffon, Schmeichel... Ne olur bu futbolcuyu doldurmayın. Geleceği var ama havalarda uçurmayın. Yanal, fizik gücü yüksek Afrikalı ve Kuzey Avrupalıların çoğaldığı Türkiye Ligi’nde artık her maçın çok daha zor geçeceğini bilmeli ki tedbirlerini ve planlarını buna göre yapmalı.

İlker YASİN
İlker YASİN
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