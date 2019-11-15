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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Bazı maçlar böyle oynanır

İlker YASİN
İlker YASİN
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İlker YASİN
İlker YASİN

İlker Yasin yazdı.

Liverpool'un efsane hocası Billy Shankly “Futbol hayat, memat meselesi değildir, ondan çok daha önemlidir” demiştir. Dün gece bunu çok net gördük, yaşadık. Bir puan için hakemin son düdüğüne kadar kalbimiz durma noktasına da geldi. Hele 82. dakikada Sigthorsson’un ağlara giden kafa vuruşunu gol çizgisinden Merih Demiral’ın çıkarması tekrar hayata dönmemizi sağladı. Bu takıma en yukarıdan en aşağıya katkı veren herkesi yürekten kutlamak lazım ama bence Merih’in daha farklı bir yeri olması gerek. Tarihte, 8-0 yenildiğimiz İngiltere maçı sonrasında Rıdvan Dilmen “O maçta top ayağıma 8 defa değmişti, zaten 8 kez de santra yaptık” dediği günden, dün rakibinden iki kat fazla pas yapan, iki topu direkten dönen, net gol pozisyonlarına daha çok giren bir Milli Takım vardı.

ŞENOL GÜNEŞ BİLGELİĞİ

Bazı maçlar böyle oynanır. Hedefi getiren skor en güzel futbola her zaman tercih edilir. “Köpekler istedi diye atlar ölmez” cümlesiyle uzun yıllar gündemimizden düşmeyen Mircea Lucescu bu Milli Takım’ın özünü oluşturan ve bu kadroyu kuran kişidir. Ve onun sonrasında Şenol Güneş öğretmen bilgeliği, felsefi bakış estetiği ve oyuncularla olan iletişimiyle 2020 Avrupa vizesinin alınmasında büyük rol oynamıştır. Fizik kondisyonları, atletik özellikleri iyi fakat yaratıcı hünerleri sınırlı olan İzlanda kadar yüksek disiplinle ve konsantrasyonla oynamak zorundaydık. Top bizde olmalıydı. Sıfır hata yapmalıydık ve aynen öyle oldu. Son 10 dakikadaki rakibin tüm riskleri alarak üstümüze geldiği anlarda savunmada zorlandık ama dediğim gibi gecenin takımı, yılın takımı Türk Milli Takımı’dır. Dün gecenin kahramanı Merih Demiral’dır. İlk yarı iki takımın da kaleyi bulan şutu yoktu çünkü bu iki ekip için de bir hesap maçıydı. Eğer 31’de Zeki’nin ortasında Burak sevdiği o yüksek topa omuzunu değil alnını koysa golle buluşacaktık. Cengiz’le başlayan ve Burak’la devam eden verkaçta Cengiz bir adım daha önde olsaydı yine golü bulacaktık. İkinci yarı Milli Takım İzlanda’dan daha çok gol aradı. Burak ve Yusuf’un direkten dönen ortaları dışında 63’te Ozan’ın 73’te Burak’ın 90’da Zeki’nin şutlarıyla Milli Takım hep golü aradı. Hiç kuşku yok ki Şenol Güneş grup birincisi olarak gitmek ve dünkü maçı kazanmak isterdi. Ama dünkü maç bir hesap maçıydı ve hesabı tutan, 2020 vizesini alan Türkiye oldu. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.

Bekle bizi Euro 2020
Bekle bizi Euro 2020

İlker YASİN
İlker YASİN
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