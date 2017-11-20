Yine deplasman, yine puan kaybı

Adanaspor, bir deplasmandan daha üç puanla dönemeyerek mevcut gidişatı değiştirmeyi başaramadı. Turuncu- Beyazlıların, Samsunspor'u kötü bir gününde yakalamışken, üç puanla dönüp üst sıralara iyice yerleşmesi işten bile değildi.

Maçın ilk on beş dakikalık bölümünde rakip sahada baskı yapan, Magaye ve Bekir ile pozisyonlara giren Adanaspor'u görünce, maça dair beklentiler de yükseldi. Fakat ilerleyen dakikalarda, tıpkı Samsunspor gibi Adanaspor da basit top kayıpları yapmaya başladı. Maçın büyük bir bölümü de karşılıklı hatalarla geçti.

Ayağının altından top kaçırmalar, baskı altında bile değilken, sadece üç-dört metre uzağındaki takım arkadaşına atılamayan paslar ve kötü ilk kontroller maçın kalitesini epey düşürdü. Zira ne zaman bir kontra atak fırsatı yakalansa veya organize atak geliştirme şansı elde edilse bu tarz basit hatalar engel oldu.

Genel olarak, iki takımın da birbirini kilitlediği maçta duran toplar sonuç vermeyince ve bireysel yetenekler devreye girmeyince mücadele golsüz tamamlandı. Tabii duran toplar sonuç vermedi dediysek bu Samsunsporlu futbolcuların yakaladıkları bu fırsatları gole çevirememesinden kaynaklandı. Adanaspor savunmacıları, rakibinin kullandığı kornerlerde hava hakimiyetini bir türlü kuramadı.

Maçın sonlarına doğru Adanaspor savunmasındaki adam paylaşma hataları ve özellikle Samaras'ın değerlendiremediği belki de penaltıdan daha net olan o pozisyon, Adanaspor'u sahadan boynu bükük de ayırabilirdi.

Gelelim bir diğer konuya...

Bir Adanaspor taraftarının, futbolcularının durumundan haberinin olma ihtimali neredeyse sıfır. Neredeyse değil tamamen sıfır! Renan Diniz sakattı, iyileşti, sakatlığının ne olduğu bilinmiyor. Digao sakat mı, kadro dışı mı, başka bir sıkıntısı mı var, bilinmiyor. Yener'in sakat olduğunu ise maçın spikerinden öğreniyoruz. Israrla ve inatla kulüp bilgi vermemeye devam ediyor.

Eğer o sosyal medya hesaplarını sadece skoru yazmak için açık tutuyorsanız, kapatın. Bir oyuncunun sakatlığının haberini bile oradan öğrenemiyorsak, o hesabın var olmasının da bir amacı yok!