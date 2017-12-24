Yıl biterken!..

Hal böyle olunca, zaten birçok problemle boğuşan rakibi karşısında, Adanaspor ilk deplasman galibiyetini alabilmeye dair, maç öncesinde önemli avantajlara sahipti. Fakat galibiyet beklentisi ile başlanan karşılaşmada ilk 20 dakikada sahada felaket bir görüntü verdi turuncu-beyazlılar. Arka arkaya verilen pozisyonlar ve yenen gol, kötü deplasman karnesine bir mağlubiyet daha ekleneceği hissini oluşturdu.

Ama bu kez, önceki haftalardan farklı olarak, golü yiyince oyundan düşmedi Adanaspor. Alışılagelmişin dışında daha fazla çabaladı ve bu çaba sonuç verdi. Önce Bahattin'in golü oyunu dengeledi. Devamında ise dengeli giden karşılaşmada Oğuzhan'ın içe kat ederek attığı harika golle üstünlük geldi.

Bu dakikadan sonra Adanaspor kalesinde gol görmese de epey sorun yaşadı. Tamamen kendi yarı alanına gömüldü. Bu süreçte iyi mücadele edilse de kazanılan topları bir türlü verimli kullanamadı. Orta sahada yaşanan paniği önleyebilecek ve takımın kontraya çıkmasını sağlayabilecek bir oyuncu eksikliği olduğu gözler önüne serildi.

Ve bu panik nedeni ile bir türlü topu kontrol altına alamayınca da kaleci Irfancan fazla mesai yaptı. Onun üstün performansı galibiyetin anahtarlarından oldu.

Deplasmandaki ilk galibiyet devrenin son maçında geldi. Zor da olsa alınan bu galibiyet Adanaspor'u zirve yarışında tuttu tutmasına ama eksikler hala mevcut. Ara transfer döneminde gerekli takviyeler maliyete göre değil ihtiyaca göre yapılır ve devre arasında kamp döneminde kondisyon depolanırsa umut hala var...