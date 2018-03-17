Toparlanma Sinyalleri

Geçen haftaki berbat oyundan ve mağlubiyetten sonra çok farklı bir Adanaspor izledik. Uzun bir aradan sonra futbolcular ilk kez karakter koydu ve maçın büyük bir bölümü de Adanaspor'un istediği gibi gitti. Galibiyet yakındı ancak klasikleşen problemler yine baş gösterdi.

Onur Akbay'ın sakatlığı atlatmasının ve sağ bek Digao'nun yeniden formayı kapmasının ardından savunmada daha derli toplu görünen ve hataları asgariye indirmiş bir Adanaspor vardı. Ancak en büyük sorun hala çözülebilmiş değildi. Gökhan Süzen... Özellikle ikinci yarıda hep onun bölgesinden geldi Rizespor. Golü de oradan yaptıkları orta sonucu elde ettiler. Savunmadaki eksiklerin fazlalığından ötürü onun bu maçta sahada olmasına itirazımız olamaz. Ancak kalan maçlarda onun yerine Diniz oynamalı.

Bir diğer ve en büyük sıkıntı ise Magaye... Sahanın en kötü ismi Orhan Ovacıklı'nın hatasında asist yaptı. Sanırım bu sebeple uzatma dakikalarına kadar oyunda kaldı. Maç 1-0 devam ederken ve Rizespor kontra fırsatları vermeye müsaitken kötü oynayan Bahattin ve hantal Magaye'nin sahada bu kadar uzun süre kalması maçın kopmamasına ve devamında iki puanın kaçmasına en büyük sebep. Uche bu iki isimden daha verimsiz oynayamaz sanıyorum. Ayrıca bu iki isim sahadayken Mustafa Sevgi'nin oyundan alınması ise daha ilginç bir tercihti.

Mevcut futbolcuların performanslarını arttırması ve iyi mücadele etmesi memnuniyet verici. Önümüzdeki süreçte bu mücadeleye ek olarak daha doğru kadro tercihlerine ihtiyaç var. Takıma zarar veren, el freni olan isimlerin yerine katkı koyabilecek isimlere şans verilmeli.