Toparlanma Sinyalleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
17.03.2018 - 16:06, Son Güncelleme:

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Halit Gürer
Halit Gürer
1954halit@gmail.com
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Halit Gürer
Halit Gürer
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Halit Gürer yazdı.

Geçen haftaki berbat oyundan ve mağlubiyetten sonra çok farklı bir Adanaspor izledik. Uzun bir aradan sonra futbolcular ilk kez karakter koydu ve maçın büyük bir bölümü de Adanaspor'un istediği gibi gitti. Galibiyet yakındı ancak klasikleşen problemler yine baş gösterdi.

Onur Akbay'ın sakatlığı atlatmasının ve sağ bek Digao'nun yeniden formayı kapmasının ardından savunmada daha derli toplu görünen ve hataları asgariye indirmiş bir Adanaspor vardı. Ancak en büyük sorun hala çözülebilmiş değildi. Gökhan Süzen... Özellikle ikinci yarıda hep onun bölgesinden geldi Rizespor. Golü de oradan yaptıkları orta sonucu elde ettiler. Savunmadaki eksiklerin fazlalığından ötürü onun bu maçta sahada olmasına itirazımız olamaz. Ancak kalan maçlarda onun yerine Diniz oynamalı.

Bir diğer ve en büyük sıkıntı ise Magaye... Sahanın en kötü ismi Orhan Ovacıklı'nın hatasında asist yaptı. Sanırım bu sebeple uzatma dakikalarına kadar oyunda kaldı. Maç 1-0 devam ederken ve Rizespor kontra fırsatları vermeye müsaitken kötü oynayan Bahattin ve hantal Magaye'nin sahada bu kadar uzun süre kalması maçın kopmamasına ve devamında iki puanın kaçmasına en büyük sebep. Uche bu iki isimden daha verimsiz oynayamaz sanıyorum. Ayrıca bu iki isim sahadayken Mustafa Sevgi'nin oyundan alınması ise daha ilginç bir tercihti.

Mevcut futbolcuların performanslarını arttırması ve iyi mücadele etmesi memnuniyet verici. Önümüzdeki süreçte bu mücadeleye ek olarak daha doğru kadro tercihlerine ihtiyaç var. Takıma zarar veren, el freni olan isimlerin yerine katkı koyabilecek isimlere şans verilmeli.

Halit Gürer
Halit Gürer
1954halit@gmail.com
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