İkinci yarı ümit verdi

Ayrı ayrı ele alınması gereken iki devre oynadı Adanaspor. Ilk yarıda savunma ile hücum arasındaki geçişi yapamayan ve pozisyon üretemeyen takım, iç sahada oynamasına rağmen, maça ve geleceğe dair olumlu en ufak bir sinyal vermedi. Bu süreçte ileriye çok adamla gitse de, topu tehlikeli bölgeye taşıyamadı.

Devrenin sonuna doğru takıma hiçbir katkı vermeyen Bekir, oyundan alınmadan hemen önce topu taca gönderdi sahayı daha hızlı terk edebilmek için... Çıkarken de taraftar ile atıştı. Hem kulübenin hem de tribünün bütün odağını kendi üzerine çekti. O sırada zaten baskılı oynamakta olan Giresunspor, sahadaki Adanasporluların da konsantrasyonunun düşmesi ile golü buldu. Ve Adanaspor devre arasına tam bir kaos ile girdi

Açıkçası ikinci yarıda, kolay kolay geçit vermeyen Giresun savunmasının üzerine, kayaya çarpan dalgalar misali akın edip sonuç alınamayacağını tahmin ediyordum. Fakat futbolcular bu sezon belki de ilk kez sahaya karakter koydular. Daha yaratıcıydılar ve gerçekten işleri lehine dönüştürebilmek için yoğun çaba sarf ettiler. Onur'u, Roni'si, Uche'si... Tekmeye kafa soktular adeta...

Penaltı kaçtı, baskı azalmadı. En sonunda gol de geldi. 1-1 sonrası ise iki takım da risk aldı. O ara Rus ruletinden farksız geçti maç. Fakat skor değişmedi.

Genel olarak bakınca ikinci yarıdaki oyun ümit verdi. Ancak sezon başından beri saman alevi misali birçok kez parlayan Adanaspor, iyi performansını bir türlü genele yayamıyor. Artık bir istikrar yakalamak ve sonuç almak şart. Eğer hedef üst lig ise, son 6 maçın 5'inde puan kaybı yaşayan turuncu-beyazlı ekibin bir an önce galibiyet serisine ve üst sıralara tırmanmaya ihtiyacı var.