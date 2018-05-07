Gelecek vaat etmeyen gençler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor YazılarıGelecek vaat etmeyen gençler
GeriSpor Gelecek vaat etmeyen gençler
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
07.05.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Gelecek vaat etmeyen gençler

Halit Gürer
Halit Gürer
1954halit@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Halit Gürer
Halit Gürer
1954halit@gmail.com

Genç oyuncularla çıkan Eskişehirspor'a karşı, genç ve tecrübeli isimleri harmanlayıp sahada yer alan Adanaspor 3 golle mağlup olurken, cılız bir atak bile üretemedi.

Sezonun son maçlarında genç oyuncularla sahaya çıkmak kabul edilebilir. Tabii öncesinde o genç oyuncuları yetiştirmek şartıyla. Yıllardır kadroda yer alan ve gelecek vaat ettiği öne sürülen Atakan, Yusuf Fırat gibi isimlerin en ufak bir gelişim gösterememesi ve Eskişehirsporlu genç oyuncularla girdiği her mücadelede yerde kalmaları altyapı konusunda daha net bir fotoğraf oluşturuyor.

U21 liginde yer almayan Altınordu ve zor günler geçiren, U21 liginde oynaması gereken isimlerin as takıma yükseldiği Gaziantepspor'un üzerinde 16. sırada bulunuyor Adanaspor. U19 ligine katılmamış bile.

Antrenman yapacak bir altyapı tesisinin bile olmadığını hesaba katınca Adanaspor ya yetenekli genç futbolcu yetiştirme sevdasından vazgeçecek ya da bu konuda profesyonelce işler yapacak.

Eskişehirspor karşısında "tecrübeli" futbolcuların umursamazlığı ise ayrı bir konu. Gelecek sezon için radikal kararlar almak gerekiyor olumlu bir ivme yakalamak için. Sil baştan başlanmalı ancak gerekli kararları alabilecek bir yönetim var mı? Ucuzcu politika bitmezse gelecekten umut yok.

Halit Gürer
Halit Gürer
1954halit@gmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Süper Lig puan durumu Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş ve Başakşehir için nasıl şekillendi?

Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

'Kıymeti oynamadığında anlaşılıyor'

Aslan'dan şampiyonluğa bir adım daha! Kaldı 180 dakika!