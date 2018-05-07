Gelecek vaat etmeyen gençler
Genç oyuncularla çıkan Eskişehirspor'a karşı, genç ve tecrübeli isimleri harmanlayıp sahada yer alan Adanaspor 3 golle mağlup olurken, cılız bir atak bile üretemedi.
Sezonun son maçlarında genç oyuncularla sahaya çıkmak kabul edilebilir. Tabii öncesinde o genç oyuncuları yetiştirmek şartıyla. Yıllardır kadroda yer alan ve gelecek vaat ettiği öne sürülen Atakan, Yusuf Fırat gibi isimlerin en ufak bir gelişim gösterememesi ve Eskişehirsporlu genç oyuncularla girdiği her mücadelede yerde kalmaları altyapı konusunda daha net bir fotoğraf oluşturuyor.
U21 liginde yer almayan Altınordu ve zor günler geçiren, U21 liginde oynaması gereken isimlerin as takıma yükseldiği Gaziantepspor'un üzerinde 16. sırada bulunuyor Adanaspor. U19 ligine katılmamış bile.
Antrenman yapacak bir altyapı tesisinin bile olmadığını hesaba katınca Adanaspor ya yetenekli genç futbolcu yetiştirme sevdasından vazgeçecek ya da bu konuda profesyonelce işler yapacak.
Eskişehirspor karşısında "tecrübeli" futbolcuların umursamazlığı ise ayrı bir konu. Gelecek sezon için radikal kararlar almak gerekiyor olumlu bir ivme yakalamak için. Sil baştan başlanmalı ancak gerekli kararları alabilecek bir yönetim var mı? Ucuzcu politika bitmezse gelecekten umut yok.
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