Geç gelen galibiyet
Derbiden sonra bir türlü galibiyet göremeyen Adanaspor nihayet kendini alt sıralardan uzaklaştıran üç puanı aldı.
Sonucun oyundan çok daha önemli olduğu bazı maçlar vardır. Bu tarz maçlarda oyun iyi olmasa da mücadele gücünü yüksek tutmak gerekir. Adanasporlu futbolcular tam anlamıyla bunu yaptı bu hafta.
Ilk yarıda Irfan'ın yapmış olduğu kurtarış takımı oyunda tutarken, kaleci Irfan'ın maç boyu güven verdiğini söyleyebiliriz. Onur Akbay savunmanın en önemli ismi olmaya devam ederken, Tevfik sahada basmadık yer bırakmadı adeta. Mustafa Sevgi ise ilerleyen yaşına rağmen birçok genç futbolcuya taş çıkaracak şekilde oynamaya devam ediyor. Güzel oyununu bir de asistle süslediğini ekleyelim.
Takımın düşüşte olan isimlerinin koyduğu katkı ise en sevindirici noktaydı. Renan kritik müdahaleleri ve ikinci golün öncesinde Mustafa Sevgi'ye verdiği pas ile maçın görünmez kahramanı idi. Son dakikalarda topun kornere çıkmaması için verdiği mücadele ise maça ne kadar motive olduğunu gösteriyordu.
Ve Gökhan Süzen... Bugüne kadar kendisini çok kez eleştirdim. Ancak Samsunspor'a karşı sergilediği performans alkışlanacak cinstendi. Sezonun en iyi maçını oynadı ve maçın kilidini açan golü attı. O hep böyle oynasın ben de her hafta mahcup olayım.
Golü atan bir diğer isim Magaye hakkında olumlu bir görüş belirtemeyeceğim. Kendisinin hala ileri uçta oynayabilecek özelliklere sahip olduğunu düşünmüyorum. Sol kenarda oynamasına rağmen Bahattin'in Magaye'den daha çok pozisyona girmesi, ilk golden önce kafa vuruşunu yapması, önümüzdeki maçlarda kadro tercihleri yapılırken göz önünde bulundurulmalı.
Adanaspor'un, hayal kırıklığından ibaret olan bu sezonun sonunda en azından korkulu rüya görmeyeceğini düşünüyorum. Haftaya ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor karşısında alınacak galibiyet ile güvenli bölgeye doğru tırmanışını sürdürecektir.
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