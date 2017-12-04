Fırsatı krize çevirmek

Sezon başından beri bir türlü kadro istikrarı yakalayamayan Adanaspor'da, Kemal Kılıç yine yeni bir şeyler deneyerek başladı maça. Elinde Digao gibi bir sağ bek varken, o orta sahada oynayan Tevfik'i o pozisyonda oynattı. Elinden geleni yaptı tabii ama rakibin etkili kanat oyuncusu Guido Koçer'ı durdurmakta epey zorlandı. Digao'nun ceza veya sakatlık durumu yokken neden böyle bir tercih yapıldı, bilinmez.

Koman ise alışılmış mevkiisinin dışında, kanatta oynadı. O da katkı koymaya çalıştı, ilk yarıdaki pozisyonların oluşumunda pay sahibiydi, ancak yeni yerinde onun da daha düşük verimle oynadığı görüşündeyim.

Sezon başından beri o kadar çok oynandı ki ilk on bir ile, maçtan önce nasıl bir kadro ile çıkılacağını kestirmek mümkün değil. Kadroda sürekli oynama yapıp sonra takımdan istikrar beklemek de pek mantıklı değil. Hal böyle olunca her hafta bambaşka bir Adanaspor görüyoruz. Mevcut hoca tercihleri ile de bu gidişat değişmeyecektir.

Biz gelelim maça. Kırmızı karttan sonrasına... 10 kişi kalan takıma nasıl mağlup olunur derseniz açın bir daha izleyin Boluspor-Adanaspor maçını. Tamamıyla derslik! Ne bir şut ne bir orta ne de en ufak bir organizasyon... Baskıyı kuramadığı gibi rakibin üst üste karşı ataklarına da engel olamadı Adanaspor. Bu süreçte ileri uçtaki oyuncularına topu ulaştıramayan takımda, sanki sorun ileri uçtaki oyunculardaymış gibi, sahadaki hücumcu sayısını arttırdı Kemal Kılıç. Ve önceki maçta, başarısız olunan o çift santrforlu sisteme döndü. Geçen hafta aynı diziliş ile lig sonuncusu ve genç oyunculardan kurulu Gaziantepspor'a neredeyse mağlup olunacaktı, rakibin tecrübesizlikleri ile maç döndü. Hatadan ders alınmayınca ve rakip bu kez Boluspor olunca, son dakikada da olsa, ceza kesildi.

Hem ilk altı sıra içerisindeki yerini sağlamlaştırma hem de ilk iki sıra ile aradaki puan farkını indirme adına büyük bir fırsatı tepti Adanaspor. Dileriz Kemal Kılıç'ın önümüzdeki haftalardaki tercihleri Adanaspor'u ilk altı sıranın da aşağısına düşürmez. Zira yönetimden gidişatı iyileştirme adına bir hamle yine görmeyeceğiz gibi...