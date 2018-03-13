Enkaz !
Devreyi 5. sırada kapatan Adanaspor an itibarı ile ligden düşmenin en ciddi adaylarından biri konumunda. Kötü yönetim, yanlış hoca ve kadro tercihleri Adanaspor'u felaketin eşiğine getirdi.
Bakalım isim isim. Hayrullah sürekli panik halinde, Berkan kariyerinin en vasat döneminde, Yakup yetersiz, Gökhan Süzen ayakta duramıyor, Bekir bitmiş, Roni yararlı hiçbir hareket yapmadı, Oğuzhan sahada yok.
Ve Magaye... Ne denebilir ki... Bu kadar ısrar neden gösteriliyor böylesine vasat ve profesyonellikten uzak bir futbolcuda. Bu kötü futbola rağmen maçı kazanma fırsatı ayağına geldi ve yine kaçırdı. O sahada olduğu sürece Adanaspor'un etkili bir atak yapması bile mümkün değil.
Mustafa Sevgi, Tevfik ve Diniz bu berbat performansa rağmen ayakta kalmaya çalışan isimlerdi ama yetmedi. Yetemezdi de zaten.
Takım ileride çoğalamıyor. Çoğalsa geri dönemiyor. Futbolcularda kondisyon sıfır. Ne çalıştı bu oyuncular devre arası kampında gerçekten merak konusu. Kendini biraz zorlayan adelesini tutuyor. Adanaspor'un gole ihtiyaç duyduğu son dakikalarda son çırpınışları yapacak gücü bile yok futbolcuların. Böylesine bir enkaz...
Akıllarında maçtan çok sosyal medya hesaplarında yapacağı paylaşımlar olan bu futbolcular kendilerini geçen sezon belli etmişlerdi. 5 yenilen maçlardan sonra bile rakibin "yıldız" futbolcularının formalarını dilenen, farklı mağlubiyetlerde bile attığı o tek golün mutluluğunu duyan ve bunu gururla paylaşan bu isimlerin, Adanaspor'un derdini kendi derdi haline getirmesi beklenemezdi zaten.
Böylesine amatör futbolcularla da ancak iş bilmez Adanaspor yönetimi çalışırdı. Tam birbirlerine layıklar.
Eserinizle gurur duyun (!)
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