Artılar ve Eksiler

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sadece skora bakıp kaçan iki puan yüzünden takımı yerden yere vurmak yanlış olur. Belki de sezon başından beri en arzulu Adanaspor'u izledik Elazığspor karşısında. Gollerden sonra, dikkatinizi çektiyse eğer, ilk kez takımın tamamının kenetlendiğini gördük. İlk golün ardından bütün futbolcuların el ele verip Eyüp Hoca'ya koşması da başka bir güzel detaydı. Kemal Kılıç üzerinde ne kadar gereksiz ısrar edildiği ve doğru hoca tercihinin oyuncuların mutluluğunu ne kadar etkilediği de birilerinin dikkatini çekmiştir umuyorum. Dileriz alt ligden sıradan birinin veya kariyerinde takım çalıştırmamış genç bir stajyerin deneme tahtası yapılmaz yine Adanaspor.
Oyuncuların hırsı, kazanma isteği güzeldi. Lakin her şey dört dörtlük olsaydı, Adanaspor sahadan galibiyet ile ayrılırdı. Biraz da eksikleri konuşalım. Öncelikle Vinicius'un, bugüne kadar Adanaspor'a bir getirisi olmadığını, bundan sonra da olmayacağını düşünüyorum. Geçen sezon da bu sezon da şans bulduğu maçlarda akıllarda kalan tek bir olumlu hareketi yok.
İkinci bir konu Bahattin'in sürekli kulübeye çekilmesi. İstediği topları aldığında ne kadar etkili olduğunu her oynadığında görüyoruz. İlk on bir çıktığı 13 maçta 7 gol kaydetmiş bir isim... Ve herhangi bir olumsuzlukta anlamsız bir şekilde kızağa çekilen ilk isim o oluyor. Buna anlam veremiyorum.
Son olarak iki defa öne geçilen maçtan neden üç puanla ayrılamadığımıza gelelim. Öncelikle golü bulduktan sonra oyunu soğutmayı bir türlü başaramadı Adanaspor. Baskı yenilen dakikalarda Bekir ve Tevfik'in, rakibi biraz daha önde karşılamak yerine savunmaya iyice gömülmesi ve bu sebeple uzaklaştırılamayan tehlikeler en sonunda filelerle buluştu. Bu iki ismin kötü oynadığını ima etmiyorum, hatta Bekir Adanaspor kariyerindeki en iyi maçını oynamış bile olabilir. Ama golleri bulduktan sonra biraz daha sakin kalmayı başarsalardı şu an galibiyeti konuşuyorduk.
Skor ideal olmasa da oyuncular bundan sonraki süreçte daha iyi performanslar sergileyebileceklerini gösterdiler. Şimdi bu takımın başına iyi bir teknik direktör gerekiyor.
Kumar oynanmaması dileği ile...