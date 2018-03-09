Ankara'da sürpriz yok

Elektrik kesintisi nedeniyle iki güne yayılan maçta Adanaspor bir sürprize imza atamadı. Ancak mağlubiyete rağmen önceki haftalardan daha gayretliydi Adanasporlu futbolcular. Hatta son dakikalardaki pozisyon penaltı olarak değer kazansa zorlu Ankara deplasmanından puanla da dönülebilirdi.

Eyüp Arın'ın takımın başına gelmesi sonuca değilse de mücadeleye yansıdı. Önceki haftaların aksine daha temaslı oynayan ve kötü gidişatı değiştirme çabasında olan bir takım vardı. Bunun yanı sıra kanat oyuncularının takım savunmasına katılması ve rakibe daha az geniş alan bırakılması da önümüzdeki haftalarda birkaç iyi sonuç daha alıp düşme korkusu yaşamadan sezonun bitebileceğine dair bir umut oldu. Ne de olsa hem bu yıla hem de geleceğe yönelik beklentileri epey düşürdük. Adanaspor taraftarı şampiyonluk hedefi ile açılan sezonun sonunu stressiz geçirse yeter de artar bile.

Eyüp Arın faktörünün olumlu yanlarını söyledik. Ancak bir de bu işin kadro tercihleri ve oyuncu değişiklikleri kısmı var. Magaye'nin gol umudu, Gökhan Süzen'in sol bek olduğu takım, rakibinden net bir şekilde eksik oynuyordur. Yenen ilk gol, kornerden, bu iki vasat ismin savunamadığı Yusuf'tan geldi. Rakibin ikinci golü ise Hayrullah'ın hatasından kaynaklandı. Böylesine zayıf bir şutun gol olacağını, vuruşun sahibi Umut bile beklememiştir belki de. Önümüzdeki maçta kaleyi yeniden Irfancan devralmalı.

Maç boyunca pas atamayan, şut bulamayan hatta savunmanın arasına koşu bile yapmayan Magaye yerine, bu sezonki en iyi maçlarından birini oynayan Oğuzhan'ın çıkması hatalı bir tercihti. Oyuna sonradan giren Uche eğer ilk on birde başlasaydı daha fazla pozisyona girebilir ve Adanaspor bambaşka bir sonuç alabilirdi.

Önümüzdeki haftalarda takımın zayıf halkaları yerine katkı koyabilecek isimler oynarsa iyi sonuçlar da beraberinde gelecektir.

Son olarak, sürekli taraftarla atışan ve zaten kaos halinde olan camiayı daha fazla geren o isimler kimlerse, bir an önce kulüple ilişiği kesilsin. Fazlasıyla problemle boğuşan Adanaspor'un bu disiplinsiz isimlere ihtiyacı yok.