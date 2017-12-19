Adanaspor'da Gelişme Yok!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
HÜRRİYET'E BAĞLI KALHesap Oluştur veya Giriş Yap
E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.ABONE OL
Aşağıdaki linke tıklayarak, üyelik işlemlerini gerçekleştirebilirsin.ÜYE GİRİŞİ
Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.BÜLTENLERİNİ YÖNET
Oynanan oyun itibarı ile bir puan Adanaspor açısından büyük bir şans. Ancak şu maçta bir puana sevinmek de epey üzücü.
Maçın başından sonuna kadar İstanbul Boğaları sahada basmadık yer bırakmazken, Adanasporlu futbolcular coşkudan tamamen yoksun bir şekilde sahada gezindi adeta.
Takımla çalışmaya yeni başladığı için fazla eleştirmek istemiyorum Osman Özköylü'yü ancak Kemal Kılıç'ın gitmesinin ardından oyun anlamında bir gelişme göremedik.
Sezon henüz başlamadan oynanan, skorun önemli olmadığı hazırlık maçları olur ya, aynı o maçlardaki ciddiyetsizlik ile sahada idi Adanaspor.
Oyuncular arasındaki mesafe maç boyunca çok fazlaydı. Doksan dakika boyunca heyecan yaratan tek pozisyon Bahattin'in sağına çekip vurduğu şuttu. Hücum anlamında etki yaratabilecek tek isim olan Bahattin de oyuna ikinci yarı dahil oldu. Ve oyuna girdiğinde merkezde değil sol açıkta şans buldu. Defalarca görülmüştü halbuki ortada oynamadığında daha az verim alındığı... Ancak Magaye, takıma en ufak bir katkı vermese de, hatta sürekli Adanaspor'un hızını kesse de takımdaki yeri ve pozisyonu her zaman belli. Çaba sarf etmeyen oyuncuların sürekli ilk on birde bulunması Adanaspor'u potansiyelinin altında tutuyor. Eğer Osman Hoca gidişata el atmazsa, kendi tabiri ile 7 vitesli takım, 3. vitesi aşamamaya devam edecek.
Mevcut futbolcuların da artık şapkayı önlerine koyup düşünmesi gerektiği görüşündeyim. Abdülaziz, Giresunspor'a, Şanlıurfaspor'a verdiği katkınız yüzde kaçını Adanaspor'a veriyor? Oğuzhan Aynaoğlu, neden bu kadar özgüvensiz? Didi ve Renan, önceki sezonlardaki performanslarının neden bu kadar uzağındalar?
Son olarak, neden bir türlü takım olamıyor ve neden bu kadar isteksiz bir görüntü veriyor Adanaspor? Puan olarak durum hala çok kötü olmamasına rağmen, oynanan futbol yeniden Süper Lig hayalleri kurmaya müsaade etmiyor.
Dilerim Osman Özköylü önümüzdeki süreçte, takımın ruhsuzluğuna bir çare bulur. Yoksa Adanaspor adına uzun bir süre daha iyi şeyler konuşamayacağız.