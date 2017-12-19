Adanaspor'da Gelişme Yok!

Oynanan oyun itibarı ile bir puan Adanaspor açısından büyük bir şans. Ancak şu maçta bir puana sevinmek de epey üzücü.

Maçın başından sonuna kadar İstanbul Boğaları sahada basmadık yer bırakmazken, Adanasporlu futbolcular coşkudan tamamen yoksun bir şekilde sahada gezindi adeta.

Takımla çalışmaya yeni başladığı için fazla eleştirmek istemiyorum Osman Özköylü'yü ancak Kemal Kılıç'ın gitmesinin ardından oyun anlamında bir gelişme göremedik.

Sezon henüz başlamadan oynanan, skorun önemli olmadığı hazırlık maçları olur ya, aynı o maçlardaki ciddiyetsizlik ile sahada idi Adanaspor.

Oyuncular arasındaki mesafe maç boyunca çok fazlaydı. Doksan dakika boyunca heyecan yaratan tek pozisyon Bahattin'in sağına çekip vurduğu şuttu. Hücum anlamında etki yaratabilecek tek isim olan Bahattin de oyuna ikinci yarı dahil oldu. Ve oyuna girdiğinde merkezde değil sol açıkta şans buldu. Defalarca görülmüştü halbuki ortada oynamadığında daha az verim alındığı... Ancak Magaye, takıma en ufak bir katkı vermese de, hatta sürekli Adanaspor'un hızını kesse de takımdaki yeri ve pozisyonu her zaman belli. Çaba sarf etmeyen oyuncuların sürekli ilk on birde bulunması Adanaspor'u potansiyelinin altında tutuyor. Eğer Osman Hoca gidişata el atmazsa, kendi tabiri ile 7 vitesli takım, 3. vitesi aşamamaya devam edecek.

Mevcut futbolcuların da artık şapkayı önlerine koyup düşünmesi gerektiği görüşündeyim. Abdülaziz, Giresunspor'a, Şanlıurfaspor'a verdiği katkınız yüzde kaçını Adanaspor'a veriyor? Oğuzhan Aynaoğlu, neden bu kadar özgüvensiz? Didi ve Renan, önceki sezonlardaki performanslarının neden bu kadar uzağındalar?

Son olarak, neden bir türlü takım olamıyor ve neden bu kadar isteksiz bir görüntü veriyor Adanaspor? Puan olarak durum hala çok kötü olmamasına rağmen, oynanan futbol yeniden Süper Lig hayalleri kurmaya müsaade etmiyor.

Dilerim Osman Özköylü önümüzdeki süreçte, takımın ruhsuzluğuna bir çare bulur. Yoksa Adanaspor adına uzun bir süre daha iyi şeyler konuşamayacağız.