Adanaspor kötü savunmanın kurbanı

Adanaspor belki de beraberliğe üzüleceği maçı puansız kapattı. Deplasmandaki kötü grafiği devam etti.

Özellikle ilk yarıda rakibin kendi yarı sahasında oyunu kurmasına izin vermeyen, yaptığı baskı ile top kazanıp pozisyon üreten ve galibiyete daha yakın görünen bir Adanaspor vardı. Tabii Adanaspor'un rakibinden üstün oynadığı bu süreçte bile, gerek basit top kayıpları ile gerek savunmadaki pozisyon hataları ile Ümraniyespor gol şansları yakalıyordu.

Aslında bir uyarı niteliğindeydi ilk yarıda verilen pozisyonlar. Ikinci devrede benzer akan oyunda yakalanan fırsatları değerlendiremez ve basit hatalara devam edilirse cezanın kesilebileceğini gösteren bir uyarı.

Aynı oyun anlayışı ile devam eden ikinci yarıda, korkulan oldu. Önde basmaya devam eden pozisyonlar yakalayan ancak bir türlü gol vuruşunu yapamayan Adanaspor'un, geride yaptığı "komik" hatalar devam ediyordu. Bitime yaklaşık on beş dakika kala savunmada öyle bir boşluk verdi ki Adanaspor, değil rakip hücum oyuncuları, yük gemisi bile geçerdi. Zaten ileride çabuk çoğalmayı başaran Ümraniyesporlular da bu fırsatı geri çevirmedi. Ne kadar çabalarsanız çabalayın, rakibi ne kadar iyi analiz ederseniz edin, savunmayı iyi yapamazsınız sonuçlarına katlanırsınız.

Tabii son dakikada hakemin vermediği penaltıyı da gündeme getirelim. Zira hakem o pozisyonda doğru karar verse en azından bir puanı kurtarabilirdi Adanaspor.

Süper Lig'e direkt yükselme umutlarını tamamen bitiren bir skor. Mücadele gücünde ve oyun anlamında gelişmeler görmek güzel fakat sonuç alınmadığı sürece bir şey ifade etmiyor maalesef. Son üç haftada kaybedilen 8 puan var. Dileriz telafisi olur. En azından ligi ilk altı sırada bitirebilme adına...