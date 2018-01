Adanaspor ikinci yarı nelere gebe ?

Öncelikle gelen isimlere bakalım. Sağ bekte görev yapan, daha önce de turuncu-beyazlı formayı giymiş, Berkan Yıldırım'ın katkı koyacağı görüşündeyim. Bu sezon Caner Arıcı'nın, Giresunspor'a katılmasından dolayı fazla forma şansı bulamadı. Ancak kabul etmek gerekir ki Caner, bu ligin en iyi iki-üç sağ bekinden biri. Demem o ki, Berkan'ın kızağa çekilmesi kendi yetersizliğinden değil, rekabetin güçlü olmasından. Eğer Digao da kalırsa sağ bek pozisyonunda Adanaspor'un başı ağrımaz.



Stoper pozisyonunda görev yapan Emre Can Coşkun ise geçen sezon Göztepe'nin üst lige yükseldiği kadroda daha çok yedek bekleyen bir isimdi. Eldeki stoperler, Diniz, Didi, Yakup ve Onur'un arasından direkt on bir yapabilecek bir isim olmadığı görüşündeyim. Geçen yaz geçirdiği ameliyat sebebiyle ilk yarıda futboldan uzak kaldığını da hesaba katarsak, kendisinin as oyuncu değil, bir alternatif olacağını düşünüyorum.



Uche Kalu ise üçüncü kez Adanaspor formasını terletecek. Form yakalayınca ne kadar katkı koyabileceğini 2016 yılında, şampiyonluk ile biten sezonda görmüştük. Fakat kendisi ile ilgili en büyük endişem de tam bu noktada. Form tutarsa... Yaklaşık altı aydır futboldan uzak olan golcünün, sahalara döner dönmez golleri sıralaması pek de olası görünmüyor. Olur da yanılırsam, Uche eski günlerindeki performansını yakalarsa, Adanaspor iyi bir hücum oyuncusu kazandı, diyebiliriz.



Süper Lig'deki kadroda da yer alan ve 8 golle katkı koyan Roni de devre arasında Adanaspor'a dönenlerden. Tekniği ve azmi ile beğeni kazanan kanat oyuncusunun, en büyük eksikliği düşük fizik gücü. Temaslı oyunun fazlaca uygulandığı ligde neler yapacağı merak konusu.

Gelen isimler ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan futbolculardan oluşuyor. Bunun yanı sıra, şu ana kadar yapılan transferlerin Adanaspor'un ilk yarıda esas problem yaşadığı bölgelere yapılmadığını görüyorum.

Mevcut kadro, sezon sonunda ilk altıda kendine yer bulabilir belki. Ancak boşta olanı hedefleyerek değil, takımdaki eksikleri iyi analiz edip, çözüm olacak isimleri getirmekle gelir şampiyonluk.



Bu takımın 5. stoperden önce bir orta saha oyuncusuna daha çok ihtiyacı var. Fizik gücü ve dinamizmi yüksek bir orta saha oyuncusuna...

Liderlik özelliği olan oyunculara ihtiyacı var. 2016'da Merthan ve Ergin'in, 2008'de Yılmaz Özlem ve Cem Hallaçeli'nın rolünü üstlenebilecek... Zira şampiyonluk hem yetenek hem karakter gerektiriyor.