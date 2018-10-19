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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.10.2018 - 23:17, Son Güncelleme:

Zor dönem zor maç

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr

G.SARAY için en zor haftaların geldiği ve problemlerin giderek büyüyeceği bir dönem başlıyor. Artan maç trafiği, milli maç araları ve eksikler derde dert katacak. Tabii bu sorunların oluşumunda en önemli etken forvetsizlik. Sanırım yönetim, Gomis’in gidişinin bu denli büyük etkisi olacağını hesaplayamadı.

 

Ev sahibi ekip, Bursaspor karşısında maça her ne kadar istekli başlasa da devamı beklenen gibi olmadı. Aslında, maçın başında yoğun tempo ve baskı isteğinin sebebi, bir an önce öne geçmek ve rahatlamak. Çünkü, berabere giden maçta risk ve rakip direnci artıyor. Bursaspor, maçın başından sonuna çekilmeden, çekinmeden, çemkirmeden oynadı. Maçın hikayesi de böyle geçti. İlk yarıda planda olmayan 3 zorunlu değişiklik ile sıfırlanan hamle gücü, devamında ilk yarıdaki oyunda etkisi ve katkısı olmayan Belhanda ile 1 kişi daha eksik oynamak ve Samet Hoca’nın aldığı önlemler... Galatasaray için Gomis gittikten sonra en kritik oyuncu Rodrigues oldu. Rakipler artık Rodri’ye kademeli savunma yapıyor ve başarılı oluyor. Takımda üretken olabilecek başka oyuncu olmayınca sistem kilitleniyor.

EREN VARSA OYNAR

Fakat herşeyin ötesinde, neden takımda forvet yok iken tek forvet Eren yedek bekliyor? Sebebi performans olamaz çünkü elde daha iyisi yok hatta başka da yok. Eren’in formu kötü olsa dahi oynar zira, o bölgenin ihtiyacını karşılayacak özellikler sadece Eren’de var. Dolayısı ile Eren ile başlamamak hataydı.

SAMET HOCA BİLE BEKLEMEZDİ

Maçın ilk yarısı, Samet Hoca’nın planladığı şekilde geçti. Aslında biraz planladığı ve daha fazlası da yaşanan sakatlıklar sonrası planladığından öte şekilde iyi geçti. Maçın ikinci yarısı, Samet Hoca değişiklik avantajlarını bir bir kullanarak, bir ara üst üste net pozisyonlara girdiği ve maçı koparacağı bir bölüme sahne oldu. O bölümden sağlam çıkan Galatasaray beraberlik golünü Eren’le bulduktan sonra gaza bastı ve tempoyu iç saha seviyesine çekti.

HER ŞEYE RAĞMEN

Bazen taraftar, bazen yenilen bir gol, bazen de kaçırılan bir pozisyon takımı motive edip geri dönüşe sebep olur. Galatasaray için dönüşü sağlayan iç saha oldu. Taraftar ve iç sahanın büyüsü olmasa takım çok zor geri dönerdi. Şampiyonlar Ligi’nin başladığı dönemde oynanan maçlarda takım düşmeye başladı ve bu normal. Kadro derinliği yeterli değil ve formsuz oyuncu saysı fazla. Bursaspor karşısında yaşanan durum çok nadir olur. Fakat iyi tarafından bakarsak bu durum deplasmanda gerçekleşmedi.

İlk yarıda 3 oyuncunun birden sakatlanması, ikinci yarı net pozisyonlardan gol yenmemesi ve etkisiz oyunculara rağmen, iç saha da olsa kaybetmemek de önemli. Bu kayıplar lig yarışı içinde önemli ama daha sorunlu haftalar bekliyor Galatasaray’ı. Takımın zorlandığı ve çözüm üretmekte sorun yaşadığı aşikar. Problemin iç sahaya sıçramış olması elbette endişe verici ama devre arasına kadar yapacak birşey yok. Şampiyonlar Lig’nde Schalke’yi yenip işini garantilemesi takımı rahatlatır.

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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