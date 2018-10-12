Yüksek tempoda ve dostça

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Hakan ÜNSAL YazılarıYüksek tempoda ve dostça
GeriHakan ÜNSAL Yüksek tempoda ve dostça
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
12.10.2018 - 01:01, Son Güncelleme:

Yüksek tempoda ve dostça

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr

Bosna Hersek’in hem kaliteli hem de uzun zamandır beraber oynayan futbolculardan kurulu olması, bizim için çok faydalı bir maç olmasını sağladı.

SON derece iyi bir hazırlık maçıydı. Rakip Bosna Hersek’in hem kaliteli hem de uzun zamandır beraber oynayan oyunculardan kurulu olması, bizim için de seviye belirleme ve kapasite zorlama açısından faydalı bir maç olmasını sağladı. İlk yarıda iyi yaptığımız ve yapamadığımız işler vardı. En doğru yaptığımız iş bol şut atmaktı.

Özelikle Hakan ile denediğimiz ve her maç mutlaka daha fazla kullanmamız gereken bir özelliğimiz bu. Ayrıca, Hakan’ı da daha etkin hale getirmenin de başlıca şartı. Orta sahadaki yardımlaşma, basit ve öne oyun da bizi daha etkin hale getirdi. Okay Yokuşlu, İspanya’ya transfer olduktan sonra farklı bir kimliğe bürünmüş. Özgüveni yükselmiş, rahatlamış ve ondan bekleneni karşılamaya daha fazla yakın.

Savunmada Çağlar her ne kadar sert, çabuk ve hava hakimiyeti iyiyse de hata yapma potansiyeli yüksek bir oyuncu. Hata olur elbette ama kritik ve basit hata yapmak, bu seviyede kabul edilir değil. İlk yarıda Cengiz ve Oğuzhan da sahada varlıklarını hissettirdi. Sadece Enes bu kategorinin ve takımın dışında bir oyun oynadı.


YAPMA ENES...
Enes’in durumu gerçekten şaşırtıcı. Uzun sayılabilecek süredir yurt dışında oynayan bir oyuncunun futbolunda daha fazla gelişim göstermesi gerekirdi. Harika bir fiziği var ama sahadaki hali bize 2 şeyi anlatıyor.

Ya ‘Ben bu kadarım ve daha fazlasını beklemeyin’ ya da benim ‘Milli takıma ihtiyacım yok, ben yurt dışında rahatım...’

Her ikisi de Enes için tehlikeli ve büyük beklentimizin olduğu bir oyuncu için üzücü.


BİZİM EN BÜYÜK SİLAHIMIZ ENERJİMİZ
MİLLİ takımda bazı bölgelerde kalite eksiği olduğu ortada. Bu eksiklik bizi zorlayan ve maçı koparmamızı erteleyen koca bir engel.

En büyük artımız enerjimiz.

Eksiğimizi çok koşmak ve mücadele ederek kapatıyoruz ve daha fazlasını yapabiliriz. Dolayısı ile maçları yüksek tempoda oynamak ve tempoyu düşürmemek bizim silahımız olmalı.


MİLLİ TAKIMDA EN KRİTİK ROL HAKAN'DA
MİLLİ takımda en kritik rol Hakan Çalhanoğlu’nda. Top ayağına geldiğinde kendi hızı yerine, topu çabuk ve hızlı kullanmaya başladığında başka bir takıma döneriz.

Çünkü, bizde topu iki oyuncu kullanıyor. Oğuzhan ve Hakan. Oğuzhan zaten topu öne çabuk oynamayı seven bir oyuncu olduğu için Hakan burada bazen pozisyonun kaybolmasına sebep oluyor.

İlk yarı savunma yapan milli takım, ikinci yarı Edin Visca’nın çıkmasıyla bildiğimiz hücumcu görüntüsüne döndü. Ömer Bayram’a tavsiyem; bindirmelerde sadece orta yapmayı düşünmemesi. Gol atmak ve pozisyona girmek için savunma arkasına ve arasına da koşular yapmalı. Çünkü, temposu ve kuvveti iyi bir oyuncu ama onu farklı yapacak olan girdiği kademeler değil yaptığı bindirmeler ve girdiği pozisyonlar olacaktır. Milli takımda formayı aldı ama Galatasaray’da oynayabilmesinin şartı yapacağı ekstra işler olacak.

Önemli Rusya maçı öncesi iyi bir hazırlık maçı oldu. Biz hep bu tür maçlar oynayacağız ve buna alışmamız lazım. Çok isteyen, zorlayan ama sonuç almakta sıkıntı yaşayan ve yaşayacak bir ekibiz.


MAÇIN ADAMI: Okay

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Osman Aşkın Bak: "Gençler iyi mücadele ediyor"

Mustafa Cengiz'den flaş UEFA açıklaması! CAS...

Cengiz Ünder: Sadece gol eksikti

Belçika futbolunda şike depremi! O kulübün düşmesi engellenmeye çalışılmış...