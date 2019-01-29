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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Şampiyon gibi

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr

Bir tarafta, yıllardır sabırla oluşturulan bir anlayışın ürünü, zirveye oynayan bir takım ve baş mimarı teknik adamı. Diğer tarafta golcüsü patlama yapmış, hızlı oyunu seven bir takım ve tecrübesi Everest yapmış teknik adamı.

Başakşehir’in Abdullah Hoca ile geldiği noktanın odak noktası sabır. Öyle ki, Başakşehir oyununda sabırlı, oyuncusunda sabırlı hatta şampiyonluk için bile sabırlı.

Bu seneye kadar yarışta olma becerisini gösteren ama sonunu getiremeyen Başakşehir, bu sene şampiyon olmaya çok niyetli ki, eksik parçası olan Demba Ba ve Robinho transferlerini yaptı. Emre, Arda, Mossoro ve Visca ile yarışta güçlü şekilde kalır Başakşehir, ama Robinho ve Demba Ba transferleri şampiyon yapar. Maçın ilk yarısı Kasımpaşa ve Mustafa hocanın istediği gibi geçti.

Topu Başakşehir’e bırakıp orta sahaya kadar rahat gelmesine izin veren, kendi alanını iyi kapatıp yan pas oynamaya mecbur eden ve kazandığı topu hızlı kullanmaya çalışan bir Kasımpaşa vardı. Oyunun hâkimi Başakşehir’in olması, bu maç için ekstra bir durum değil çünkü Kasımpaşa böyle istedi zaten.

İKİNCİ DEVRE KEMERLER ÇÖZÜLDÜ

Paşa, 40 dakikalık bölümde Başakşehir’e karşı nasıl oynanırın uygulamasını gösterdi. Ama hızlı hücum yapmayıp, Visca’yı tutamadılar. Başakşehir’e karşı öne geçememişsen zaten geçmiş olsun demektir. 2.i yarı, iki takım da emniyet kemerlerini çözünce maça tempo geldi. Paşa’nın oyunu rakip alana yıkma isteği ve aldığı riskler, maçı çok erken koparırdı ama inanılmaz kaçan goller bunu engelledi. Başakşehir, savunmadaki aklı Epureanu, ortadaki tecrübesi Emre, uçan kanadı Visca, büyük kalitesi Robinho ve alternatifli kadrosuyla nasıl şampiyonluk olacağını biliyor ve bunu oynuyor. Bu sene herkes kadar hatta daha fazla şampiyonluk iddiası var. Çünkü, Beşiktaş ve Galatasaray’da olmayan oyunculara sahipler..

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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