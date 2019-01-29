Şampiyon gibi

Başakşehir’in Abdullah Hoca ile geldiği noktanın odak noktası sabır. Öyle ki, Başakşehir oyununda sabırlı, oyuncusunda sabırlı hatta şampiyonluk için bile sabırlı.

Bu seneye kadar yarışta olma becerisini gösteren ama sonunu getiremeyen Başakşehir, bu sene şampiyon olmaya çok niyetli ki, eksik parçası olan Demba Ba ve Robinho transferlerini yaptı. Emre, Arda, Mossoro ve Visca ile yarışta güçlü şekilde kalır Başakşehir, ama Robinho ve Demba Ba transferleri şampiyon yapar. Maçın ilk yarısı Kasımpaşa ve Mustafa hocanın istediği gibi geçti.

Topu Başakşehir’e bırakıp orta sahaya kadar rahat gelmesine izin veren, kendi alanını iyi kapatıp yan pas oynamaya mecbur eden ve kazandığı topu hızlı kullanmaya çalışan bir Kasımpaşa vardı. Oyunun hâkimi Başakşehir’in olması, bu maç için ekstra bir durum değil çünkü Kasımpaşa böyle istedi zaten.

İKİNCİ DEVRE KEMERLER ÇÖZÜLDÜ

Paşa, 40 dakikalık bölümde Başakşehir’e karşı nasıl oynanırın uygulamasını gösterdi. Ama hızlı hücum yapmayıp, Visca’yı tutamadılar. Başakşehir’e karşı öne geçememişsen zaten geçmiş olsun demektir. 2.i yarı, iki takım da emniyet kemerlerini çözünce maça tempo geldi. Paşa’nın oyunu rakip alana yıkma isteği ve aldığı riskler, maçı çok erken koparırdı ama inanılmaz kaçan goller bunu engelledi. Başakşehir, savunmadaki aklı Epureanu, ortadaki tecrübesi Emre, uçan kanadı Visca, büyük kalitesi Robinho ve alternatifli kadrosuyla nasıl şampiyonluk olacağını biliyor ve bunu oynuyor. Bu sene herkes kadar hatta daha fazla şampiyonluk iddiası var. Çünkü, Beşiktaş ve Galatasaray’da olmayan oyunculara sahipler..