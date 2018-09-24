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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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24.09.2018 - 01:42, Son GÃ¼ncelleme:

Sahada olmayan oyuncular!

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr

HAFTA iÃ§i Avrupa KupasÄ± maÃ§Ä± oynamÄ±ÅŸ bir Akhisarâ€™Ä±n, kÄ±sÄ±tlÄ± kadrosu ve hocasÄ±z ÅŸekilde Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda varlÄ±k gÃ¶stermesi zordu.

Fizik olarak ikinci yarÄ±da dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸamasÄ± ve oyundan kopmasÄ± maÃ§ Ã¶ncesi tahmin edilen bir durum iken, bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne, neredeyse her maÃ§ta G.Sarayâ€™a gol atmayÄ± baÅŸaran Seleznyov gibi bÃ¼yÃ¼k bir kozun yokluÄŸu maÃ§Ä± sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar iÃ§in kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hÃ¢le getirdi. MaÃ§Ä± ve savunmayÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra net olarak sÃ¶yleyebiliriz ki Seleznyov oynasa kesin gol atardÄ±.

Her ÅŸey Galatasarayâ€™Ä±n lehine iken maÃ§a daha istekli ve direnÃ§ koyarak baÅŸlayan taraf Akhisar oldu. KÄ±sa paslarÄ± baskÄ± yemeden iyi yapan, orta sahadan hÄ±zlÄ± Ã§Ä±kan ve oyunu yÃ¶nÃ¼nÃ¼ Ã§abuk deÄŸiÅŸtirerek Regattinâ€™in Galatasaray savunmasÄ±nÄ± eksik yakalamasÄ±nÄ± saÄŸlayarak etkili olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ± Akhisar...

Bir diÄŸer akÄ±llÄ±ca yapÄ±lan iÅŸ, oyunun hakimiyetini G.Sarayâ€™a bÄ±rakÄ±p, baskÄ± yiyerek kendi sahasÄ±nda mahkum oynamak yerine, orta sahada ve Ã¶nde pres yaparak G.Sarayâ€™Ä± ÅŸaÅŸÄ±rtmak oldu. YarÄ±m saat geÃ§ildiÄŸinde iÅŸler deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ± ve G.Saray bol pas yaparak oyunu kontrolÃ¼ne aldÄ±. G.Saray tarafÄ±nda yolunda gitmeyen durumlar ve sahada olmayan oyuncular vardÄ±. Akhisarâ€™Ä±n iÅŸini kolaylaÅŸtÄ±ran hareketsiz ve statik oyun, Henryâ€™nin devamlÄ± Ã¶ne koÅŸularÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi ve takÄ±mdan kopmasÄ±, Sinanâ€™Ä±n etkisiz hÃ¢li ve Emreâ€™nin tam ortaya Ã§Ä±kmasÄ± gereken maÃ§ta aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettirememesi, Marianoâ€™nun, GÃ¼rayâ€™Ä±n savunmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda eriyip giden hÃ¢li.

BU MAÃ‡TAN HERKES DERS Ã‡IKARMALI

GALATASARAY ikinci yarÄ±ya oyunda ve oyuncularda deÄŸiÅŸim olmadan baÅŸladÄ±. Henryâ€™nin yoklarÄ± oynayan hÃ¢li ortada iken Eren ile ikinci yarÄ±ya baÅŸlamamak hataydÄ±. Bu maÃ§Ä±n bize gÃ¶sterdiÄŸi ve anlattÄ±ÄŸÄ± net durum, Henryâ€™nin asla Ã¶nde tek oynayamayacaÄŸÄ±, Eren Derdiyokâ€™un eldeki tek forvet olduÄŸudur.

AsÄ±l endiÅŸe verici durum ise geÃ§en sezon hep korkutan ve kayÄ±plarÄ±n Ã§oÄŸunun olduÄŸu deplasmanda kazanamama kÃ¢busunun geri mi dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ sorusu...

Bu maÃ§Ä±n Ã¶zÃ¼rÃ¼ yok. HiÃ§bir ÅŸekilde mazereti olamayacak, hoca da dahil herkesin ders Ã§Ä±karacaÄŸÄ± bir maÃ§. TakÄ±m konsantre deÄŸilse, maÃ§ iÃ§inde yoksa ve devre arasÄ± sonrasÄ± yine bir ÅŸey deÄŸiÅŸmiyorsa konsantrasyon ustasÄ± Fatih Hoca da iyi hazÄ±rlanmamÄ±ÅŸ demektir.

NEDEN KAYBETTÄ°?Â

1. YavaÅŸ oyun ve yana pas yapma.

2. â€˜Rakip savunmanÄ±n kucaÄŸÄ±nda kalmaâ€™ durumunun yaÅŸanmasÄ±...

3. Akhisarâ€™Ä±n gol silahÄ± Manuâ€™nun hÄ±zÄ±nÄ± ve aklÄ±nÄ± durduramama.

4. Fatih Hocaâ€™nÄ±n hazÄ±rlÄ±kta eksik, mÃ¼dahalede geÃ§ kalmasÄ±...

5. SavunmanÄ±n ve hÃ¼cumun rakibi rahatsÄ±z etmemesi...

MAÃ‡IN ADAMI: MANU

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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