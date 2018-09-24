Fizik olarak ikinci yarÄ±da dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yaÅŸamasÄ± ve oyundan kopmasÄ± maÃ§ Ã¶ncesi tahmin edilen bir durum iken, bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼stÃ¼ne, neredeyse her maÃ§ta G.Sarayâ€™a gol atmayÄ± baÅŸaran Seleznyov gibi bÃ¼yÃ¼k bir kozun yokluÄŸu maÃ§Ä± sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar iÃ§in kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hÃ¢le getirdi. MaÃ§Ä± ve savunmayÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra net olarak sÃ¶yleyebiliriz ki Seleznyov oynasa kesin gol atardÄ±.

Her ÅŸey Galatasarayâ€™Ä±n lehine iken maÃ§a daha istekli ve direnÃ§ koyarak baÅŸlayan taraf Akhisar oldu. KÄ±sa paslarÄ± baskÄ± yemeden iyi yapan, orta sahadan hÄ±zlÄ± Ã§Ä±kan ve oyunu yÃ¶nÃ¼nÃ¼ Ã§abuk deÄŸiÅŸtirerek Regattinâ€™in Galatasaray savunmasÄ±nÄ± eksik yakalamasÄ±nÄ± saÄŸlayarak etkili olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ± Akhisar...

Bir diÄŸer akÄ±llÄ±ca yapÄ±lan iÅŸ, oyunun hakimiyetini G.Sarayâ€™a bÄ±rakÄ±p, baskÄ± yiyerek kendi sahasÄ±nda mahkum oynamak yerine, orta sahada ve Ã¶nde pres yaparak G.Sarayâ€™Ä± ÅŸaÅŸÄ±rtmak oldu. YarÄ±m saat geÃ§ildiÄŸinde iÅŸler deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ± ve G.Saray bol pas yaparak oyunu kontrolÃ¼ne aldÄ±. G.Saray tarafÄ±nda yolunda gitmeyen durumlar ve sahada olmayan oyuncular vardÄ±. Akhisarâ€™Ä±n iÅŸini kolaylaÅŸtÄ±ran hareketsiz ve statik oyun, Henryâ€™nin devamlÄ± Ã¶ne koÅŸularÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi ve takÄ±mdan kopmasÄ±, Sinanâ€™Ä±n etkisiz hÃ¢li ve Emreâ€™nin tam ortaya Ã§Ä±kmasÄ± gereken maÃ§ta aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettirememesi, Marianoâ€™nun, GÃ¼rayâ€™Ä±n savunmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda eriyip giden hÃ¢li.

BU MAÃ‡TAN HERKES DERS Ã‡IKARMALI

GALATASARAY ikinci yarÄ±ya oyunda ve oyuncularda deÄŸiÅŸim olmadan baÅŸladÄ±. Henryâ€™nin yoklarÄ± oynayan hÃ¢li ortada iken Eren ile ikinci yarÄ±ya baÅŸlamamak hataydÄ±. Bu maÃ§Ä±n bize gÃ¶sterdiÄŸi ve anlattÄ±ÄŸÄ± net durum, Henryâ€™nin asla Ã¶nde tek oynayamayacaÄŸÄ±, Eren Derdiyokâ€™un eldeki tek forvet olduÄŸudur.

AsÄ±l endiÅŸe verici durum ise geÃ§en sezon hep korkutan ve kayÄ±plarÄ±n Ã§oÄŸunun olduÄŸu deplasmanda kazanamama kÃ¢busunun geri mi dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ sorusu...

Bu maÃ§Ä±n Ã¶zÃ¼rÃ¼ yok. HiÃ§bir ÅŸekilde mazereti olamayacak, hoca da dahil herkesin ders Ã§Ä±karacaÄŸÄ± bir maÃ§. TakÄ±m konsantre deÄŸilse, maÃ§ iÃ§inde yoksa ve devre arasÄ± sonrasÄ± yine bir ÅŸey deÄŸiÅŸmiyorsa konsantrasyon ustasÄ± Fatih Hoca da iyi hazÄ±rlanmamÄ±ÅŸ demektir.

NEDEN KAYBETTÄ°?Â

1. YavaÅŸ oyun ve yana pas yapma.

2. â€˜Rakip savunmanÄ±n kucaÄŸÄ±nda kalmaâ€™ durumunun yaÅŸanmasÄ±...

3. Akhisarâ€™Ä±n gol silahÄ± Manuâ€™nun hÄ±zÄ±nÄ± ve aklÄ±nÄ± durduramama.

4. Fatih Hocaâ€™nÄ±n hazÄ±rlÄ±kta eksik, mÃ¼dahalede geÃ§ kalmasÄ±...

5. SavunmanÄ±n ve hÃ¼cumun rakibi rahatsÄ±z etmemesi...

MAÃ‡IN ADAMI: MANU