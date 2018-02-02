Rekabet iyidir...

Üstelik bunu, iyi oynadıkları anda bireysel hatadan geriye düştükleri bir maçta yaptılar. Benzer durumda geçen sezon dağılan, ayaklarına top gelince panik yapan, top gelmesin diye saklanan, devamlı hata yapan oyuncular şimdi özgüven patlaması yaşıyor. Dahası takımda oynama isteklerini çok net ortaya koyuyorlar.

Sinan Gümüş yine çok iyi oynadı. Hala potansiyelini ortaya koymuş değil. Çok farklı bir oyuncu ve bunu tam anlamıyla gösterdiğinde Galatasaray onu çok iyi paralara satacaktır. Hakan Balta, sabrının ve profesyonelliğinin semeresini gördü. Serdar Aziz oyunu ve golü ile kendini güçlü şekilde hatırlattı. Girilen net pozisyonlar olsa ilk maçta iş biterdi ama bu skor Galatasaray’ın turu geçmesi için yeterli olacaktır.

Galatasaray’daki son dönemde yaşanaları anlatacak en güzel cümle, ‘’Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir’’.