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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.09.2018 - 01:01, Son Güncelleme:

Kurtarıcı duran toplar

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr

Rakip teknik direktörler artık G.Saray’ı çözdü, son dönemde gol gelene kadar sıkıntı yaşayan, yerse zorlanan bir sarı kırmızılı takım ortaya çıktı.

GEÇEN hafta Akhisar mağlubiyeti ile kötü hatıraları canlandırıp geri dönen deplasman kabusu sonrası iyi bir geri dönüş ve af maçıydı. Çünkü, alınan mağlubiyet sıradan bir kayıp değildi. Başlangıç da o isteğin yansıması olarak baskılı ve tempolu oldu. İlk yarıda önemli ve yeterince pozisyona da girdi Galatasaray ama golün gelmemesi takımı aşağıda tuttu.

Fernando, takımdaki orta saha oyuncuları içerisinde özellikleri itibariyle tek oyuncu. O pozisyonda, Fernando’dan daha fazla ya da onun kadar verim alacağınız bir oyuncu yok. Çünkü 3 işi iyi yapıyor Fernando. İlki, savunmadan topu alıp, savunmanın uzun vurmasını engelleyip oyun startını vermek, ikincisi ayağındaki topu oyun görüşü, sonra da tecrübesi ve kalitesi ile en doğru zamanda doğru yere atmak.

Böyle bir oyuncuya sahipken başka alternatif aramak gereksiz ve dengeleri bozacak kadar tehlikeli. Nitekim ilk yarı boyunca doğru pas başlangıçları ve hızı olmayınca topla çok oynayan ama verimi olmayan bir oyun çıktı. Emre’nin sakatlığı sonrası Fernando oyuna girdikten sonra en büyük etkisi Ndiaye’ye oldu. Daha fazla öne çıkma şansı bulan Ndiaye, hem attığı paslar hemde toplu, topsuz çıkışları ile etkili oldu.

GOMİS ÇÖKÜNTÜSÜ

Fatih Hoca’nın, Eren’in performansından pek memnun olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden geçen hafta Onyekuru’yu santrafor olarak denedi. Bütün bu denemelerin, arayışların ve takım üzerinde oynamaların sebebi Gomis. Çünkü hem oynayan hem oynatan hem de atan bir golcü vardı ve gitmesinin etkileri ciddi şekilde hissediliyor.

Buna, rakip hocaların da yaptığı doğru analizler ile aldığı tedbirler de eklenince gol gelene kadar sıkıntı yaşayan, yerse zorlanan bir takım çıkıyor ortaya. İki beke bire bir savunma yapıp, orta sahada Fernando’ya yakın oynayıp, Rodrigues’e kademeli savunma yaparak arkada geniş alanlar bırakmazsan zaten Galatasaray’ı önemli ölçüde etkisiz hale getiriyorsun.

ERKENDEN ÖNE GEÇMEK ÇOK KRiTiK

Geriye ne kalıyor? En etkili silahın duran top. Galatasaray, bu sezon kazandığı Ankaragücü, Göztepe, Alanya, Kasımpaşa ve Erzurum maçların tümünde ilk golü duran toptan atmış. Sadece Göztepe maçı duran top sonrası hızlı hücumda olmuş. Demem o ki, duran top bu kadar etkili ise ve bu sayede maç kazanılıyorsa, bu işin en iyileri Maicon ile Serdar ise bu ikili daha fazla oynamalı ve bu önemli koz daha fazla denenmeli. Çünkü, rakipler artık Türk Telekom’da da iyi savunma yapacak ve Eren bu savunmalar içinde kaybolacak. Rodrigues alan bulamazsa zorlanacak, Emre devreye giremeyecek.

Şu çok net ki, Galatasaray öne geçtikten sonra daha fazla ve net pozisyon buluyor. Geniş alan veren rakip için Rodrigues ve Onyekuru fişi çeken adamlar oluyor. O yüzden öne geçmek, hatta erken öne geçmek çok kritik.

Maicon hem attı hem yedirmedi ve galibiyette büyük katkısı oldu. Ndiaye, mücadelesi ve enerjisi ile orta sahayı tek başına ayakta tuttu. Ömer Bayram, temposu ve bindirmeleri ile ilk maçında iyi mesaj verdi. Nagatomo sallandığı anda yerine formayı almaya her zaman hazır. 

MAÇIN ADAMI: MAICON

 

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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