Kral döndü

Nitekim, oyun başlangıcı ve erken gol ile bunu gösterdi. Golü bulduktan sonraki bölüm son birkaç haftadaki Galatasaray görüntüsü içinde geçti. Orta sahada topu rakip alana taşıma ve temposu aranan Ndiaye’nin yokluğu ve rakip geçme, pozisyon hazırlama özelliği olan Belhanda’nın oyundaki yokluğu ilk yarıdaki sorunun temelini oluşturdu.

SOL BEK ARAMA..

- Mariano bir tarafı müthiş işlerken ve golü atarken, diğer tarafta Denayer ile ne bir ofansif girişim ne de savunmada varlık gösterememe ilk yarının sonlarına kadar sıkıntılı oyunun bir başka sebebiydi. Tudor’un elinde orijini sol bek olan Latovlevici varken olmayan Linnes ve Denayer’de ısrar etmesi doğru değil. Lato’nun kötü hali bile bu iki oyuncudan daha faydalıdır.

Eren Derdiyok tercihi, son haftalarda yaşanan gol ve pozisyon sıkıntısına direkt çözüm üretme isteğinin yanında, Gomis’in önde yalnız ve sıkı savunmalar karşısında yaşadığı çaresizliği de bitirme isteğiydi. Eren’de Gomis’e asist yaparak ve dahası Gomis’i yalnızlıktan kurtararak işini iyi yaptı. Ama asıl sıkıntıyı çözen Bay Duran Top Maicon oldu.

Aslında bütün yaşanan sıkıntıların ve çözüm arayışlarının temelinde Belhanda’nın formsuz ve beklenti altında kalan hali var. Gomis, Maicon ve Tolga ekstra işler yapıp golleri atınca gözükmeyen sorun, bu oyuncular durunca ciddi problem olarak ortaya çıkıyor. Belhanda yetenekli ve dirençli bir oyuncu ve ikinci yarının başında yaptığı gibi bunu takımın lehine kullanmayı öğrenmeli.

FORVET MARIANO

- İlk yarıdaki rüzgar, ikinci yarının başında fırtınaya dönünce maç erkenden koptu. Gençlerbirliği maçı sadece yarışa güçlü dönmenin değil, aynı zamanda Tolga ve Gomis’in geri dönüşüne ve Maicon’un krallığına sahne oldu.

İkinci yarının başında dağılan rakibine karşı kolay bir galibiyet alan Galatasaray için bu maç, önümüzdeki haftaya oynayacağı rakibi için ölçü olmayacak kadar farklıydı. Tudor rahat bir nefes aldı, taraftar istediğini aldı, golcüler gollerini attı, sınırdakiler dinlenme fırsatı yakaladı.

- Eren, hem asist yapıp hemde asiste etti. Maicon, önce savundu sonra savundurdu.

- Mariano, sağ bek gibi göründü forvet oynadı.

- Tolga, geçen seneki başladı bu seneki gibi bitirdi.

- Belhanda, sıradan gözüktü 10 numaraya evrildi.

- Fernando mu? Anlatmaya gerek yok o zaten hep aynı.

MAÇIN ADAMI: MAICON-GOMİS

- Tek adam haksızlık olur. Hem çok iyi savunma yapıp hemde direnci kıran golü atan Maicon ve nefis bir gol attırıp üstüne gollerini atan Gomis.