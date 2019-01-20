Kolay olan yanıltır

Yönetimin ikinci yarının ilk maçına hatta transferin son günlerine kadar beklemesinin 2 sebebi vardı. İlki, yapılacak transferin maliyetini düşürmek, ikincisi de ilk maçın içeride ve zor günler geçiren zayıf Ankaragücü ile olmasıydı.

Yoksa, forvetin olmayışı ligin ilk yarısını kayıp hale getirmiş ve Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkamamaya mal olmuşken transfer yapamamak hiçbir şekilde izah edilemez. Forvet transferi yapmamak, Şampiyon olmayı istememek ile eşdeğerdir.

İLK YARI SİNAN

Maçın başlangıcı ve ilk 25 dakika, yönetimin beklentisi, taraftarın isteği ve Hasan Hoca’nın planladığı gibi geçti. Uzun zaman sonra oynayan Sinan muhteşem döndü. İlk goldeki takipçiliği, ikinci goldeki klas gol vuruşu, atılan topları iyi servis etmesi ve top saklaması Galatasaray’ın ihtiyacı olan golcünün özelliklerini anlatıyordu ve Sinan ilk 25 dakikadaki performansı ile ilk yarının yıldızı oldu.

İlk yarım saat geçtiğinde Ankaragücü dağılmış, Onyekuru ve Feghouli kenarları çok etkili kullanıyor, Mariano ile Linnes arkadan dalga dalga geliyor ve Belhanda ile Ndiaye baskının dozunu artırıyordu. Maçın daha ilk yarı bitmeden belli olması ve Ankaragücü’nün durumu yeni transfer Marcao için net bir fikir oluşmasını engelledi.

İKİNCİ YARI HENRY

Maçın ikinci yarısı tam bir Onyekuru şov olarak geçti. Çabukluğu, sürati ve ceza alanı içine yaptığı iyi koşuların üstüne attığı gollerdeki vuruşları da 1. sınıftı. Bu formunu devam ettirse Galatasaray’ın işi çok kolaylaşır. Son bölümde gençlerin oynaması da çok doğru ve olumlu bir hareketti. Ozan gibi bir oyuncuyu çok kısa sürede iyi bedelle satabilmiş olmanın anahtarı bu maçlardı.

Ankaragücü maçı, Galatasaray için ölçü olabilecek ya da dikkate alınacak bir karşılaşma değil. Şampiyonluk yarışı ve UEFA macerası ise önemli olan, böyle rakipler hiç olmayacak. Bu sebeple güzel ama yanıltıcı olabilecek bir maç olarak bakmak lazım.

NASIL KAZANDI?

1- Sinan ve Onyekuru’nun bitiriciliği ile.

2- Mariano ve Linnes’in bitmeyen bindirmeleri ile.

3- Fernando’nun oyun bilgisi ve organizasyonu ile.

4- Feghouli’nin istekli, etkili ve becerili ayakları ile.

5- Belhanda’nın sonuca odaklı akıllı oyunu ile.

6- Ndiaye’nin enerjisi, mücadelesi ve temposu ile.