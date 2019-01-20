Kolay olan yanıltır

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.01.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

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Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr

Galatasaray devre arasını beklenenin aksine adam almak yerine sata sata geçirdi. Alınan bedeller her ne kadar iyi olsa da beklenti özellikle forvet transferi yapılmasıydı.

Yönetimin ikinci yarının ilk maçına hatta transferin son günlerine kadar beklemesinin 2 sebebi vardı. İlki, yapılacak transferin maliyetini düşürmek, ikincisi de ilk maçın içeride ve zor günler geçiren zayıf Ankaragücü ile olmasıydı.

Yoksa, forvetin olmayışı ligin ilk yarısını kayıp hale getirmiş ve Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkamamaya mal olmuşken transfer yapamamak hiçbir şekilde izah edilemez. Forvet transferi yapmamak, Şampiyon olmayı istememek ile eşdeğerdir.

İLK YARI SİNAN

Maçın başlangıcı ve ilk 25 dakika, yönetimin beklentisi, taraftarın isteği ve Hasan Hoca’nın planladığı gibi geçti. Uzun zaman sonra oynayan Sinan muhteşem döndü. İlk goldeki takipçiliği, ikinci goldeki klas gol vuruşu, atılan topları iyi servis etmesi ve top saklaması Galatasaray’ın ihtiyacı olan golcünün özelliklerini anlatıyordu ve Sinan ilk 25 dakikadaki performansı ile ilk yarının yıldızı oldu.

İlk yarım saat geçtiğinde Ankaragücü dağılmış, Onyekuru ve Feghouli kenarları çok etkili kullanıyor, Mariano ile Linnes arkadan dalga dalga geliyor ve Belhanda ile Ndiaye baskının dozunu artırıyordu. Maçın daha ilk yarı bitmeden belli olması ve Ankaragücü’nün durumu yeni transfer Marcao için net bir fikir oluşmasını engelledi.

İKİNCİ YARI HENRY

Maçın ikinci yarısı tam bir Onyekuru şov olarak geçti. Çabukluğu, sürati ve ceza alanı içine yaptığı iyi koşuların üstüne attığı gollerdeki vuruşları da 1. sınıftı. Bu formunu devam ettirse Galatasaray’ın işi çok kolaylaşır. Son bölümde gençlerin oynaması da çok doğru ve olumlu bir hareketti. Ozan gibi bir oyuncuyu çok kısa sürede iyi bedelle satabilmiş olmanın anahtarı bu maçlardı.

Ankaragücü maçı, Galatasaray için ölçü olabilecek ya da dikkate alınacak bir karşılaşma değil. Şampiyonluk yarışı ve UEFA macerası ise önemli olan, böyle rakipler hiç olmayacak. Bu sebeple güzel ama yanıltıcı olabilecek bir maç olarak bakmak lazım.

NASIL KAZANDI?

1- Sinan ve Onyekuru’nun bitiriciliği ile.
2- Mariano ve Linnes’in bitmeyen bindirmeleri ile.
3- Fernando’nun oyun bilgisi ve organizasyonu ile.
4- Feghouli’nin istekli, etkili ve becerili ayakları ile.
5- Belhanda’nın sonuca odaklı akıllı oyunu ile.
6- Ndiaye’nin enerjisi, mücadelesi ve temposu ile.

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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