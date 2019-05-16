İlk kupa geldi; en büyüğü için her şey hazır

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Hakan ÜNSAL Yazılarıİlk kupa geldi; en büyüğü için her şey hazır
GeriHakan ÜNSAL İlk kupa geldi; en büyüğü için her şey hazır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yazarlar
16.05.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

İlk kupa geldi; en büyüğü için her şey hazır

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr

Lig şampiyonluğu için gereken enerji dün akşam depolandı.

KUPA, Akhisar için maddi, manevi ve tarihi olarak hayati önem taşırken, Galatasaray için prestij, final maçına moral, bu yılın ilk kupası ve sonrasında gelecek kupaların habercisi olması açsından önemliydi. Maç da, kim ne kadar önem veriyorsa o düzeyde başladı. Akhisar maçın başında daha konsantre ve disiplinli oynadı. Galatasaray ise, ligdeki final maçını düşünerek birkaç değişiklikle ve yavaş başladı. Kupa’yı çok isteyen bir takım gibi baskılı, etkili ve tempolu değil de sakin, acele etmeden ve düşük tempoda oynayınca, maçın yarım saati tatsız tutsuz geçti. Oyunun bu şekilde başlaması doğal olarak Akhisar’ın işine gelecek bir durumdu ve çok da sıkıntı yaşamadan geçirdiler. İlk yarının son çeyreğinde uyanan ve rakip alanda nispeten daha etkin gözüken Galatasaray’da değişen 3 şey vardı...Feghouli, Belhanda ve Diagne’nin rakibin markajında kalmayıp yer değiştirerek oynamaya başlaması ve rakibin organizasyonunu bozması. İkincisi, Diagne’nin hareketli oynayarak top almaya ve iyi servis yapmaya başlaması.

Üçüncüsü, savunmanın gereksiz geriye kaçarak oyunundan vazgeçip öne çıkması ve özellikle Luyindama’nın topla yaptığı çıkışlar.

AKHiSAR HEP ZORDUR

Akhisar gibi kendi alanını sabırla, tavizsiz ve gerekirse maçın sonuna kadar savunabilen takımlara karşı, ya beklenmedik işler yapmak yada beklemedikleri işleri yapmaya zorlamak mecburiyetindesindir.

İkinci yarıya başlangıç her ne kadar ilk yarıya göre iyi olsa da, arkada verilen boşluk ve kolay yenilen bir çalım sonrası Akhisar’ın tamda düşündüğü senaryo gerçekleşti.

Sorun büyüyünce ve takım gerekli hamleleri yapmayınca, oyuncularını Başakşehir maçına saklayan Fatih hoca devreye girdi ve değişiklikler ile oyuna müdahale etti. Donk ve Sinan çok mu üretken oynadı? Hayır. Ama varlıkları eksik parçayı tamamlayıp takımı normale döndürdü.

MAÇI ÇEViRMEK ÇOK ZOR OLDU

HAFTA sonunda Başakşehir ile oynanacak lig finali, bu maça mutlaka etki eder ve son derece normaldir. Fakat karşındaki rakip Akhisar ne senin kalibrende ne de senin kalitende. Galatasaray, kupayı kazanmaya karar verdiğinde geriye düşmüştü ve çevirmek çok zor oldu.

DIAGNE BiR DAHA PENALTI ATMAZ

ÇAYKUR Rizespor deplasmanında her anlamda maçın adamı olan Diagne, Türkiye Kupası finaline de damga vurdu. Yine Diagne, yine penaltı, yine kritik bir an ve yine kaçırdı. Ve bu Diagne maçın sonunda sahneye çıktı ve maçı bitirdi. Sanırım bu maçtan sonra bir daha beyaz noktaya gelmez. Çünkü hafta sonu böyle bir durum olursa bu sefer taraftar biletini keser. Başakşehir maçı bambaşka havada ve tempoda oynanacak. Bu maçtan alınan ders ve şampiyonluk ilanı için gereken enerji ile istek şimdiden depolanmaya başladı. O yüzden ikinci ve büyük kupa için her şey hazır.

Maçın adamı: Diagne.

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 33. hafta maç programı

Akhisarspor 1-3 Galatasaray

Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig 33. hafta güncel puan durumu