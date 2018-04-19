İçeride deplasmanı yaşatmak
İLK maçın avantajı, kendi sahasında oynadığı maçların ezici üstünlüğü ile birleşince Galatasaray için finale çıkılmış bir karşılaşma olarak görüldü Akhisar maçı.
Bu şekilde görülmesi doğaldı ama taraftar açısından.
Oyuncular ciddiyeti bırakınca işler değişir.
Başakşehir’e karşı sezonun en ciddi ve disiplinli oyununu oynar ve hata yapamdan maç kazanırsın, Akhisar’a sezonun en ciddiyetsiz ve kötü oyununu oynar finali kaybedersin.
Maç, Okan Hocanın senaryosu ile başladı. İlk maçı kendi sahanda kaybetmişsin, çok zor bir deplasmanda oynayacaksın ve turu geçmek istiyorsun. Tek isteğin ilk dakikalarda gol atmak olurdu ve Akhisar bunu yaptı.
Dahasını da yaptı. Arkada iyi savaş, orta sahada bol top kazanma, bunları bazen kısa bazen uzun defans arkasına kullanma ve devamlı öne koşular yapma.
Sonuç da aldılar. Maçı Galatasaray’dan daha fazla istediler ve ilk yarıda beklemedikleri bir skorlar bitirdiler.
KÖTÜ ÖTESİ...
· Asıl önemli olan Galatasaraylı oyuncuların bu duruma nasıl reaksiyon göstereceğiydi. İç saha maçları meşhur bir takım mı yoksa formayı almak isteyen oyuncuların bireyselliği mi maçı çevirecekti. İlk yarıda hiçbiri yoktu ortada.
Var olan tek gerçek, bu sezon maç çeviren, maç kazandıran ve 12. gücü başka seviyeye taşıyan taraftarın varlığıydı.
Neden kötü başladı ve ilk yarı kötü bitti?
· Çünkü maçı ve turu oynamadan kendince kazanmıştı Galatasaray.
· Çünkü yeterince agresif ve istekli oynamadı Galatasaray.
· Çünkü rakip kadar koşmadan kazanacağını sandı Galatasaray.
· Çünkü formayı zaten alamayacağını bilen oyuncularla oynadı Galatasaray.
· Çünkü defansın arkasına atılan her topta pozisyon verdi Galatasaray.
· Çünkü rakibe çok rahat oynama pas yapma izni verdi Galatasaray.
· Çünkü kendi sağ kenarının fazlaca kullanılmasına seyirci kaldı Galatasaray.
· Çünkü orta sahada çok top kaptırdı ve geri kazanamadı Galatasaray.
· Çünkü varlığını hissettiremeyen forvetlerle oynamayı denedi Galatasaray.
· Çünkü bu sezonun en kötü defans kurgusu ile oynadı Galatasaray.
· Çünkü kendi sahasında deplasmanda gibi oynadı ve oynattı Galatasaray.
İkinci yarı oyun değişmeyince oyuncular değişmeye başladı.
Fakat durum o kadar kötüydü ki değil 3 en az 8 oyuncu değişse maç ancak dönerdi.
Oyuncu değişiklikleri işe yarar mı acaba derken, Maicon ne gerek var diyip Akhisar’ı rahatlattı ve maça noktayı koydu.
MAÇIN ADAMI: SELEZYNOV
Galatasaray savunmasını tek başına dağıttı, 2 gol attı ve kariyerinin maçlarından birini oynayarak maçın adamı oldu Seleznyov.
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