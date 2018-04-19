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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2018 - 01:00, Son Güncelleme:

İçeride deplasmanı yaşatmak

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr

İLK maçın avantajı, kendi sahasında oynadığı maçların ezici üstünlüğü ile birleşince Galatasaray için finale çıkılmış bir karşılaşma olarak görüldü Akhisar maçı.

Bu şekilde görülmesi doğaldı ama taraftar açısından.

Oyuncular ciddiyeti bırakınca işler değişir.

Başakşehir’e karşı sezonun en ciddi ve disiplinli oyununu oynar ve hata yapamdan maç kazanırsın, Akhisar’a sezonun en ciddiyetsiz ve kötü oyununu oynar finali kaybedersin.

Maç, Okan Hocanın senaryosu ile başladı. İlk maçı kendi sahanda kaybetmişsin, çok zor bir deplasmanda oynayacaksın ve turu geçmek istiyorsun. Tek isteğin ilk dakikalarda gol atmak olurdu ve Akhisar bunu yaptı.

Dahasını da yaptı. Arkada iyi savaş, orta sahada bol top kazanma, bunları bazen kısa bazen uzun defans arkasına kullanma ve devamlı öne koşular yapma.

Sonuç da aldılar. Maçı Galatasaray’dan daha fazla istediler ve ilk yarıda beklemedikleri bir skorlar bitirdiler.


KÖTÜ ÖTESİ...
· Asıl önemli olan Galatasaraylı oyuncuların bu duruma nasıl reaksiyon göstereceğiydi. İç saha maçları meşhur bir takım mı yoksa formayı almak isteyen oyuncuların bireyselliği mi maçı çevirecekti. İlk yarıda hiçbiri yoktu ortada.

Var olan tek gerçek, bu sezon maç çeviren, maç kazandıran ve 12. gücü başka seviyeye taşıyan taraftarın varlığıydı.

Neden kötü başladı ve ilk yarı kötü bitti?

· Çünkü maçı ve turu oynamadan kendince kazanmıştı Galatasaray.
· Çünkü yeterince agresif ve istekli oynamadı Galatasaray.
· Çünkü rakip kadar koşmadan kazanacağını sandı Galatasaray.
· Çünkü formayı zaten alamayacağını bilen oyuncularla oynadı Galatasaray.
· Çünkü defansın arkasına atılan her topta pozisyon verdi Galatasaray.
· Çünkü rakibe çok rahat oynama pas yapma izni verdi Galatasaray.
· Çünkü kendi sağ kenarının fazlaca kullanılmasına seyirci kaldı Galatasaray.
· Çünkü orta sahada çok top kaptırdı ve geri kazanamadı Galatasaray.
· Çünkü varlığını hissettiremeyen forvetlerle oynamayı denedi Galatasaray.
· Çünkü bu sezonun en kötü defans kurgusu ile oynadı Galatasaray.
· Çünkü kendi sahasında deplasmanda gibi oynadı ve oynattı Galatasaray.

İkinci yarı oyun değişmeyince oyuncular değişmeye başladı.

Fakat durum o kadar kötüydü ki değil 3 en az 8 oyuncu değişse maç ancak dönerdi.

Oyuncu değişiklikleri işe yarar mı acaba derken, Maicon ne gerek var diyip Akhisar’ı rahatlattı ve maça noktayı koydu.


MAÇIN ADAMI: SELEZYNOV
Galatasaray savunmasını tek başına dağıttı, 2 gol attı ve kariyerinin maçlarından birini oynayarak maçın adamı oldu Seleznyov.

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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