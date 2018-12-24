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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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24.12.2018 - 07:58, Son Güncelleme:

Hızlı ve öfkeli

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr

Galatasaray adına iyi geçmeyen ligin ilk yarısını, bir nebze olsun iyi tamamlama ve ikinci yarıya önemli mesajlar verme şansı içeren bir karşılaşmaydı. Cezalı ve sakatların dönmüş olması önemli bir moral motivasyon sağlarken, Feghouli ve Onyekuru’nun formu ayrı bir avantajı sağlıyordu.

Diğer taraftan Sivasspor’un Hakan Keleş Hoca ile yakaladığı ivme ve iyi oyunu Galatasaray’ın önünde ciddi engeldi.

Maç öncesi en büyük beklentim uzun zamandır takımdan ayrı kalan Belhanda’nın büyük bir açlık içinde oynaması ve önemli katkı yapması yönündeydi. Sivasspor’da ise elbette Robinho ve son dönemde ligin en yetenekli oyuncularından biri olan Emre Kılınç öne çıkacak adamlardı. Robinho maçın başında golünü atarken kalitesini de ortaya koydu. Aynı şekilde Feghouli de attığı goldeki sakinliği ve vuruş kalitesiyle eski halini hatırlattı. Galatasaray’ın oyunun başındaki problemi, orta sahada hızlı ve öne pas yapan rakibine ayak uyduramaması oldu. Torje, Emre ve Robinho ile sayıca fazla olan ve pas yüzdesi de iyi olan bu oyuncular hücumu zaman kaybetmeden ve çabuk düşününce, Galatasaray savunması sıkıntı yaşadı.

Aynı sıkıntıyı ve fazlasını Feghouli, Henry, Belhanda ve Fernando ile yaşatması gereken Galatasaray’ın rakibinin aksine yavaş ve yana oynaması nedeniyle etkisi azdı. Ne zaman sarı kırmızılı oyuncular önde çabuk düşündü, Onyukuru ve Feghouli’yi kullanmaya başladı, goller ve pozisyonlar geldi. Özellikle ikinci yarı, takım Onyekuru’yu o kadar iyi kullandı ki durdurulması imkansızdı. Yaptığı doğru koşulara atılan nefis paslar maçı bitiren anlardı.

MESAJ ALINDI...

Maçın ikinci yarısı iki takımın da gaza bastığı ve hiç tempoyu düşürmeden oynadığı zevkli bir oyuna sahne oldu. Müthiş ara paslar, harika bindirmeler, adrese teslim ortalar, nefis goller, ‘çıkmaz’ denilen kurtarışlar ve ligin son maçında verilen net mesaj. Mesaj ne mi; form yakalarsam ve eksiklerimi tamamlarsam 22 olur...

ROBINHO VE GERÇEKLER

Galatasaray’da uzun zamandır Belhanda tartışması var. Koştuğu ve mücadele ettiği için hoşgörülen ama etkisi hep beklenti altı kalan Belhanda’nın yerinde bugün Robinho olsa Galatasaray Şampiyon olur. Belki daha az koşar ama çok fazla maç kazandırır, çok fazla bireysel performansa katkısı olur, çok fazla taraftara etkisi olur. Robinho’nun oyunu ve etkisi, Galatasaray’daki sorunu ve eksiği bir kez daha bütün çıplaklığı ile gözler önüne serdi; takımın lider oyuncu ihtiyacı. Gomis varken bu sorun yoktu ama o gittiğinden beri bu problem çok sıkıntı yaşattı. Robinho gibi bir oyuncu hem oynar hem oynatır hemde Şampiyon yapar.

NOT: Bu arada son dakikada oyuna giren Mustafa Kapı’yı iyi izleyin...

MAÇIN ADAMI: ROBINHO

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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