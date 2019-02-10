Her takımda olabilecek doğal kayıp
En önemli rakibe karşı yapılan 8 puanlık fark, takımın oyun sistemi, alternatifli kadro ve maç çevirecek çok sayıda yetenekli oyuncular...
Başakşehir için çok ama çok önemli avantajlar bunlar. Kazanmaya olan alışkanlık ve öz güven de eklenince, BB Erzurumspor karşısında net favori olarak sahaya çıktı Başakşehir.
VISCA GÜNÜNDE DEĞİLDİ
Maça başlangıç, şampiyon olmak isteyen bir takımın ruhunu ve isteğini sahaya koymadı ama buna rağmen rakibin kendi kalesine attığı golle öne geçmek iç sahada Başakşehir gibi bir takım için büyük avantajdı. Başakşehir için öne geçmek maç kazanmayla eş değer. Konuk ekibin, geride olmasına rağmen oyun disiplini ve taktikten vazgeçmemesi, Obertan’ın orta sahayı yöneten, Egemen’in hem duran toplar hemde savunmadaki müthiş oyunu, maçı hep ortada tuttu. Edin Visca’nın gününde olmaması, Elia’nın kötü oyunu, Robinho’nun sert ve yakın savunma içinde etkisiz kalması, İrfan Can ve Mossoro’nun neredeyse hiç devreye girememesi Başakşehir’in puan kaybının ve kötü oyunun sebebiydi. Çok önemli bir puan farkı varken iç sahada puan kaybetmek yarışta ciddi yaralar. Maçı duran topların belirlemesi ve oyun kalitesinin düşük olması Başakşehir adına gelecek haftalar için soru işareti. Bu kadar önemli oyuncular varken, üretkenlik sorunu yaşamak, sadece rakibin iyi oyunuyla açıklanamaz.
TOPARLANMA BAŞLANGICI OLABİLİR
Bu kadar negatif işlerin olduğu, bireysel olarak kötü oynayanların çok olduğu bir takımda iç sahada bile olsa kayıp doğal. Bu kayıplar önemli toparlanmaların başlangıcı olur. Sadece oyuncuların bilmesi gereken, şampiyon olmadıkları, şampiyonluğa oynadıkları. Eğer dünkü gibi konsantresi kaybolmuş görüntü devam ederse yarışta olurlar ama liderliği son haftalarda getirip, emanetmiş gibi başka bir takıma devredip ligi kapatırlar.
Maçın adamı: Egemen Korkmaz
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