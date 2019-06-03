Hazırlık ötesi bir karşılaşma

MİLLİ maçların hazırlık tarafında geçmişten beri gelen bir ciddiyet ve konsantre sorunu vardır. Bunu iyi bilen Şenol Hoca, kadroyu geniş tutarak, asıl maçlar için futbolcular arasında rekabeti körükledi ve hazırlık maçları uzun zaman sonra olması gerektiği gibi oynandı. Geniş kadronun ve yeni teknik direktör ile herkesin forma şansı yakalama ihtimalinin artmasına cevap veren oyuncuların başında İrfan Can Kahveci geldi. Geçmişte beklenti altında kalan fakat bu sezon Medipol Başakşehir forması altında oyuna kalite katan ve bunu milli seviyeye taşıyan İrfan Can, dün Özbekistan karşılaşmasında da kendinden emin hali, özgüveni ve sorumluluk almasıyla öne çıktı.

ADI GİBİ ÇOK ZEKİ

TAKIMIN en çok gelişim gösteren ve öne çıkan oyuncusu Zeki Çelik oldu. Zeki çok mu süratli, değil. Çok mu kuvvetli, değil, Çok mu yetenekli, değil. Ama, her şeyden önce adı gibi çok zeki. Oyunu okuma becerisi üst düzey. Hücum zamanlaması ve sonuca yönelik hamleleri nefis. Hala gelişim sürecinde ve eksiklerini tamamladığında müthiş oyuncu olacak.

İYİ KADROMUZ VAR

BU Milli Takım kadrosu yetenek, çeşitlilik, rekabet, yaş ve başarıya açlık açısından talebi rahatlıkla karşılar. Şenol Hoca, bu geniş kadroyu verimli kullanırsa, bu turnuva olmasa bile diğer turnuvalara gider ve iyi işler yaparız.

ENES ÜNAL'DAN BEKLENEN...

En çok üzüldüğüm oyuncuların başında, Villarreal’lı Enes Ünal geliyor. Bazen, “Acaba kapasitesi mi bu kadar” dile düşündürüyor ama bundan daha fazlası olduğunu biliyoruz. Uzun süredir herkes, fazlasını değil sadece onda var olanı vermesini bekliyor fakat hep beklenti altında kalıyor. Kaldı ki, ona çok ciddi ihtiyacımız var ve yaşı itibarı ile bunu karşılayabilecek tek oyuncu. Savunma tarafında soru işaretleri var... Millilerin biraz endişe veren tarafı burası. Stoperdeki iki oyuncumuz da kuvvetli ve hava topu güçlü futbolcular. Özellikle Merih’in top kullanımı çok iyi. Ama, hata yapma ihtimalleri de güçlü yönleri kadar bariz. Bu maçlar hata kaldırır ama Avrupa Şampiyonası’na bilet alınacak Fransa gibi maçlarda canımızı yakar.

Maçın adamı: Zeki Çelik