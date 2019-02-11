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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.02.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Galatasaray için büyük kazanç

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr

Başakşehir’in kendi sahasındaki puan kaybı, Trabzonspor’un önemli eksikleri, yeni transfer Diagne’nin ilk maçı ve baskının fazlasıyla hissedildiği iç saha maçı.

Bu maçı kazanmak için yeterli hatta fazla sebepler. Koskoca ilk yarıyı forvetsiz oynadıktan sonra Diagne’nin bireysel performansı yanında, takım oyununa ve çevresindeki oyuncular etkisinin ne olacağını göreceğimiz test maçıydı. Bazen bir oyuncunun ne olup olmadığı anlamak için 1 dakika bile yeter. Diagne için de ilk 5 dakika içinde yaptığı iki iş, faydalı olacağı izlenimini verdi. Maçın geneli için konuşursak etkili değildi. Gereksiz gördüğü kart oyununu etkiledi. Elbette Nagatomo’nun dönmesi de sistemin işleyişi açısından önemliydi. Oyun, büyük maça yakışır şekilde tempolu ama Galatasaray’ın çok coşkulu, her hattıyla etkili ve hemen sonuç alma isteğiyle başladı. İlk çeyrek tek kale geçti, desek abartmış olmayız. Bu bölümün en etkili adamları Onyekuru ve Feghouli’ydi.

10 NUMARA’SIN iŞTE

Maçın dengelendiği ve beraberlik golünün geldiği bölüm dahil, Galatasaray’ın en çok aradığı oyuncu Fernando oldu. Hem rakibi karşılamada pozisyon alma becerisi hem de oyunu kurarken topu en doğru yere başlama yeteneği fazlasıyla arandı. Uzun zaman sonra ve nadiren gördüğümüz Belhanda performansı devre arasına avantajlı girmeyi sağladı. Belhanda’nın son dönemde daha fazla öne koşular yapması, daha çok topla kaleye gitmesi ve daha direkt paslarla oynamaya başlaması hem kendi hemde takım için büyük ihtiyaçtı. Belhanda bu işleri fazlasını yapabilecek yeteneğe sahip olduğu ama vermediği için eleştirildi. Fakat kendi de gösterdi ki, isterse 10 numara gibi hatta fazlasını bile oynayabilir. Trabzonspor’un da tempoya ayak uydurması, eksik ve genç oyuncularına rağmen kazanma adına hamle yapması, ilk yarıyı izlemesine doyulmaz hale getirdi. İkinci yarı da aynen devam etti ve bol pozisyonlu, heyecanlı, nefis bir maç izledik. G.Saray, çok önemli bir galibiyet aldı. Lider ile farkı azalttı. Emre döndü. Belhanda müthiş oynadı. İşler yoluna girmeye başladı ve çok şey kazandı.

ASIL DEĞİŞİM SAVUNMADA

Galatasaray’da devre arasında asıl değişim savunmada oldu. Marcao ve Luyindama ile savunma tarzını değiştiren Galatasaray, geriden daha sakin, ayağa ve gelişi güzel vurmadan başlayan bir değişimi yaşıyor. İşin bu tarafı takımı üst seviyeye çıkaracak bir ihtiyaç. Fakat, her ikisinin kolay çalım yiyor olması ve bireysel hatalarının sonuçları ciddi olur.

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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