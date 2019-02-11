Galatasaray için büyük kazanç

Bu maçı kazanmak için yeterli hatta fazla sebepler. Koskoca ilk yarıyı forvetsiz oynadıktan sonra Diagne’nin bireysel performansı yanında, takım oyununa ve çevresindeki oyuncular etkisinin ne olacağını göreceğimiz test maçıydı. Bazen bir oyuncunun ne olup olmadığı anlamak için 1 dakika bile yeter. Diagne için de ilk 5 dakika içinde yaptığı iki iş, faydalı olacağı izlenimini verdi. Maçın geneli için konuşursak etkili değildi. Gereksiz gördüğü kart oyununu etkiledi. Elbette Nagatomo’nun dönmesi de sistemin işleyişi açısından önemliydi. Oyun, büyük maça yakışır şekilde tempolu ama Galatasaray’ın çok coşkulu, her hattıyla etkili ve hemen sonuç alma isteğiyle başladı. İlk çeyrek tek kale geçti, desek abartmış olmayız. Bu bölümün en etkili adamları Onyekuru ve Feghouli’ydi.

10 NUMARA’SIN iŞTE

Maçın dengelendiği ve beraberlik golünün geldiği bölüm dahil, Galatasaray’ın en çok aradığı oyuncu Fernando oldu. Hem rakibi karşılamada pozisyon alma becerisi hem de oyunu kurarken topu en doğru yere başlama yeteneği fazlasıyla arandı. Uzun zaman sonra ve nadiren gördüğümüz Belhanda performansı devre arasına avantajlı girmeyi sağladı. Belhanda’nın son dönemde daha fazla öne koşular yapması, daha çok topla kaleye gitmesi ve daha direkt paslarla oynamaya başlaması hem kendi hemde takım için büyük ihtiyaçtı. Belhanda bu işleri fazlasını yapabilecek yeteneğe sahip olduğu ama vermediği için eleştirildi. Fakat kendi de gösterdi ki, isterse 10 numara gibi hatta fazlasını bile oynayabilir. Trabzonspor’un da tempoya ayak uydurması, eksik ve genç oyuncularına rağmen kazanma adına hamle yapması, ilk yarıyı izlemesine doyulmaz hale getirdi. İkinci yarı da aynen devam etti ve bol pozisyonlu, heyecanlı, nefis bir maç izledik. G.Saray, çok önemli bir galibiyet aldı. Lider ile farkı azalttı. Emre döndü. Belhanda müthiş oynadı. İşler yoluna girmeye başladı ve çok şey kazandı.

ASIL DEĞİŞİM SAVUNMADA

Galatasaray’da devre arasında asıl değişim savunmada oldu. Marcao ve Luyindama ile savunma tarzını değiştiren Galatasaray, geriden daha sakin, ayağa ve gelişi güzel vurmadan başlayan bir değişimi yaşıyor. İşin bu tarafı takımı üst seviyeye çıkaracak bir ihtiyaç. Fakat, her ikisinin kolay çalım yiyor olması ve bireysel hatalarının sonuçları ciddi olur.