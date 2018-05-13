Final geleneği

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Yazarlar
13.05.2018 - 01:32, Son Güncelleme:

Final geleneği

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr

G.SARAY’a iç sahada da olsa sıkıntı verebilecek kadar iyi savunma yapabilen bir takımdı Malatyaspor. Erol hoca geldikten sonra takımda mini Başakşehir etkisi yaşanmış ve düşmenin önemli adaylarından biri iken başkalaşmıştı.

G.Saray için nasıl başlayacağı zaten en bilinen durumdu. Fakat Malatya karşısında seviye atladı takım. İlk dakikada Belhanda ile Malatya’yı ve planları, ilk çeyrek bitmeden Kral Gomis ile maçı bitirdi. Stres seviyesi zor maçlar geldikçe G.Saray farkını ortaya koyuyor. Bu tarz maçları oynama tecrübesi ve geleneği, futbolcular değişse de aynı kalıyor.

Final maçları deyince, teknik ekibin hayatının final maçllarıyla geçmiş olması bu seviyeyi anlatmak için yeterli olur.

NE GEREKİYORSA O...

- Maçın ikinci yarısı Galatasaray’ın belirlediği tempo ve düşündüğü şekilde geçti. Rakibi dahil etmeden, oyunundan taviz vermeden ve kazanmaya yetecek kadar oynayarak geçirdi 2. yarıyı. Gerekseydi gol atmakta sıkıntı çekmezdi. Belhanda kendisi için çok kolay final paslarını verebilse maç farklı olurdu. Rodrigues, asistleri ile gerekeni, Belhanda golü ile bekleneni, Gomis golü ile istenileni, savunma üzerine düşeni, Fernando-Donk ikilisi işlerini, Muslera da maçın keyfini yaptı. Haftaya son maç son final. İzmir, kutlamalar için güzel şehirdir. İzmir, Galatasaray’ı sever, Galatasaray da İzmir’i...

MAÇIN ADAMI: RODRIGUES

SON dönemde maçı izlemeden de ismini yazarsınız. Daha ilk çeyrek bitmeden 2 asist ile maçı bitiren adam oldu Garry Rodrigues.

 

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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