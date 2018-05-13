Final geleneği
G.SARAY’a iç sahada da olsa sıkıntı verebilecek kadar iyi savunma yapabilen bir takımdı Malatyaspor. Erol hoca geldikten sonra takımda mini Başakşehir etkisi yaşanmış ve düşmenin önemli adaylarından biri iken başkalaşmıştı.
G.Saray için nasıl başlayacağı zaten en bilinen durumdu. Fakat Malatya karşısında seviye atladı takım. İlk dakikada Belhanda ile Malatya’yı ve planları, ilk çeyrek bitmeden Kral Gomis ile maçı bitirdi. Stres seviyesi zor maçlar geldikçe G.Saray farkını ortaya koyuyor. Bu tarz maçları oynama tecrübesi ve geleneği, futbolcular değişse de aynı kalıyor.
Final maçları deyince, teknik ekibin hayatının final maçllarıyla geçmiş olması bu seviyeyi anlatmak için yeterli olur.
NE GEREKİYORSA O...
- Maçın ikinci yarısı Galatasaray’ın belirlediği tempo ve düşündüğü şekilde geçti. Rakibi dahil etmeden, oyunundan taviz vermeden ve kazanmaya yetecek kadar oynayarak geçirdi 2. yarıyı. Gerekseydi gol atmakta sıkıntı çekmezdi. Belhanda kendisi için çok kolay final paslarını verebilse maç farklı olurdu. Rodrigues, asistleri ile gerekeni, Belhanda golü ile bekleneni, Gomis golü ile istenileni, savunma üzerine düşeni, Fernando-Donk ikilisi işlerini, Muslera da maçın keyfini yaptı. Haftaya son maç son final. İzmir, kutlamalar için güzel şehirdir. İzmir, Galatasaray’ı sever, Galatasaray da İzmir’i...
MAÇIN ADAMI: RODRIGUES
SON dönemde maçı izlemeden de ismini yazarsınız. Daha ilk çeyrek bitmeden 2 asist ile maçı bitiren adam oldu Garry Rodrigues.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle