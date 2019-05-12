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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.05.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Diagne attı, şampiyonluk geldi...

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr

Senegalli futbolcu ligin kaderini belirledi.

HAVA nefis, zemin güzel, aylardan mayıs. Bu ay hep şampiyonluk kokar, havaya sokar ve başka motive eder Galatasaraylı futbolcuyu. Kaldı ki, bırakın kalan maçları sadece Rizespor maçını kazanmanın bile, her şeye nokta koyma ve gayriresmi olarak şampiyonluğu ilan etmeyi sağlayacak anlamı ve önemi vardı. 

ORTA SAHA BAŞROLDE

Galatasaray’ın orta sahası, bazen farklı isimler oynasa da, bazı isimler form düşüklüğü yaşasa da, bazen beklenenin altında kalsa da bu sezona damga vurdu. Maçların kazanılması yada kaybedilmesinde hep başrolde oldu. Evet savunma toparlandı ama Gomis gittiğinde büyük sıkıntılar yaşandı ve Diagne de bu sıkıntıları yeterince hafifletemedi. İşte tam da bu noktada müthiş sezon geçiren orta saha oyuncuları devreye girdi. Feghouli, Onyekuru ve Belhanda skora ve pozisyon üretimine müthiş katkı verdiler. Fernando ve Donk çok kritik maçlarda öyle goller ve iyi oyunlar oynadı ki, Ndiaye’nin mücadele gücü ve ayakta kalmayı sağlayan çabası bile sıradan kaldı. Rizespor karşılaşması tam bir sonuç odaklı maçtı. Deplasman karnesi iyi olmayan bir takımın ne olursa olsun kazanarak dönmesi, iyi oynamasından yada istatistik açısından kötü olmasından çok daha önemliydi. Bir de Rizespor deplasmanıysa bu galip dönemi her şeyini demekti. İkinci yarıya daha dengeli ve dikkatli oynayan iki ekip vardı. Emre Akbaba hamlesi, Galatasaray adına işlerin değişmeye başladığı an oldu. Oyuna girdikten sonra Galatasaray pozisyonlar da buldu ama bu sezonun şanssız adamı Emre Akbaba, hepimizi üzen o anı yaşayarak oyuna veda etti.

TAM ZAMANINDA DIAGNE...

MAÇIN kırılma anı, Diagne’nin kaçırdığı ilk penaltı idi. Diagne, belki de bütün bir sezona bedel, aynı zamanda kendini de kurtaracak penaltıyı kaçırarak maçın kaderi ile oynadı ama son dakikalarda attığı gol ile maçın ve ligin kaderini belirledi. Geldiğinden beri beklenti altı oyun ve penaltı üzerinden skor üretmesi hep sorun oldu. Fakat, ilk defa ve tam zamanında, öyle bir maçta ortaya çıktı ki her şeye perdeyi çekti. Büyük Usta Ercan Taner’in unutulmaz cümlesi ile “Diagne attı şampiyonluk geldi”. Galatasaray açısından klasik bir deplasman maçı performansı vardı. İyi oyun yoktu ama sonuç vardı. Rize gibi bir deplasmanında, rezil oynayıp galip dönmek Galatasaray’da herkesin kabul edeceği bir sonuç olurdu.

BAŞAKŞEHiR MAÇI KAZANILDI

1 YILLIK emeğin karşılığını alacağın bir maçta, oyuncular her şeyini vererek oynadı. Galatasaray sadece Rizespor gibi moralli, formada ve ikinci yarının en etkili takımını yenmedi. Galatasaray bu galibiyet aynı zamanda Başakşehir’i de yendi. Önümüzdeki hafta oynanacak Başakşehir maçı öncesi rakiplerin tek şansı ve beklentisi bu maçtı ve Rizespor galibiyeti önümüzdeki hafta oynanacak maçı şimdiden kazandırdı.

Maçın adamı: Diagne.

Hakan ÜNSAL
Hakan ÜNSAL
hunsal@hurriyet.com.tr
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